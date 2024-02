Le anticipazioni di Terra Amara riferite agli episodi in onda il 1° marzo su Canale 5 vedranno Sermin alle prese con i suoi complessi: Colak le rifilerà un due di picche, preferendo a lei la giovane e bella Betul. Intanto, Zuleyha continua ad avere sospetti su Mehmet e tiene nascosto a Lutfiye il vero motivo per cui Fikret e Cetin si sono recati in Libano. I due si troveranno in serio pericolo per colpa della guerra. Alta tensione dunque a villa Yaman, teatro di segreti e di costrizioni.

Zuleyha sta per scoprire la vera identità di Mehmet

Alla villa ci sono molte tensioni tra i lavoratori provocati in primis da Cevriye.

Intanto, Zuleyha è ancora scossa per quanto successo qualche ora fa: Mehmet è scampato per miracolo all'attentato, non salendo nella macchina in cui era nascosto un ordigno. Kara proverà dunque a riportare la serenità minimizzando l'accaduto, ma senza molto successo. Come se non bastasse, i dubbi di Zuleyha sulla sua persona si faranno sempre più forti, alimentati anche dalla indiscrezioni di Vahap. L'identità di Hakan è in bilico.

Cetin e Fikret sono al punto di svolta, costringendo a fornire loro l'indirizzo di un tal Kathali, l'uomo che è in possesso delle prove che stanno cercando e che dimostrano che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu.

Sermin umiliata da Colak

Povera Sermin, ancora una volta i suoi sforzi di apparire bella e giovane non daranno frutti.

Colak non vuole sposare lei, ma sua figlia Betul. Uno smacco che sarà difficile accettare. Intanto, Fikret e Cetin scoprono che Mehmet ha mentito e che è Hakan, dopo essere venuti in possesso di alcuni giornali francesi con la foto del suo volto. I due stanno per tornare trionfanti, ma restano intrappolati in Libano a causa della guerra.

Zuleyha mente a Lutfiye e chiede aiuto ad Hakan

Cetin e Friket resteranno bloccati in Libano a causa delle misure d'emergenza e Zuleyha sarà molto preoccupata per le loro sorti. Continuerà però a tenere nascosto a Lutfiye la verità e le mentirà dicendole che erano diretti in un'altra località. Non avendo notizie ufficiali, Zuleyha chiederà aiuto ad Hakan, che capirà di essere nei guai, poiché Fikret sta indagando sulla sua vera identità.

I complessi di Sermin

L'aver interpretato male le intenzioni di Colak non farà che aumentare i complessi di inferiorità di Sermin, donna molto attenta al suo aspetto fisico e al passare dell'età. Il colpo di grazia lo riceverà appunto quando verrà a sapere che l'uomo ha preferito Betul a lei, giovane e nel pieno della sua fresca bellezza. Nelle puntate successive, però, anche Arcan dovrà fare i conti con il doppio gioco di Hasmet, che inscenerà un matrimonio finto dopo aver scoperto che la sua vera intenzione è quello di ucciderlo per avere la sua eredità.