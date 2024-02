Anche Abdülkadir rischierà di morire durante le prossime puntate di Terra Amara. Come annunciano le puntate andate in onda in Turchia, sarà Vahap a sparargli. Rischierà la vita, ma non vorrà andare in ospedale, perché temerà che la polizia possa arrestare il fratello. Betül sarà disperata, non vorrà perdere il suo Abdülkadir e lo implorerà di farsi curare in ospedale. Riuscirà a convincerlo?

Vahap ferisce Abdülkadir

Arriverà il giorno del matrimonio tra Betül e Haşmet Çolak, e Abdülkadir deciderà di farsi valere: la ragazza è il suo grande amore e non vuole che sposi quell'uomo anche se solo per soldi, così deciderà di rapirla.

Con i suoi uomini organizzerà un blocco stradale per provare ad attuare il rapimento, ma la macchina in cui si troverà Betül avrà alla guida Vahap, che pur di non tradire il suo nuovo "capo" (Haşmet) sparerà in pieno petto Abdülkadir.

In un primo momento sembrerà morto, invece si riprenderà. Betül non vorrà lasciarlo solo, così lo accompagnerà in ospedale insieme a uno degli uomini di Abdülkadir.

Il medico sprona Abdülkadir a farsi ricoverare in ospedale

L'uomo di Abdülkadir, però, non lo porterà in ospedale, ma in una fattoria. Lì ci sarà un medico pronto ad aiutarlo. Abdülkadir non vuole andare in ospedale, anche perché teme la polizia e le sue possibili domande.

Arriveranno nella casa, Abdülkadir sarà sempre in pessime condizioni e continuerà a perdere sangue.

Il medico proverà a salvarlo: lo farà sdraiare sul tavolo della cucina e proverà a operarlo per potergli rimuovere il proiettile che ha nel petto. A un certo punto, però, si renderà conto che non può portare a termine l'intervento: bisogna per forza andare in ospedale.

Betül disperata, teme di perdere il suo Abdülkadir

Abdülkadir non vorrà andare in ospedale, anche perché non vorrà far finire Vahap in prigione.

"Abdülkadir per favore non essere testardo, stai peggiorando, andiamo in ospedale", dirà tra le lacrime Betül, ma l'uomo non risponderà e sembrerà che se ne sia andato per sempre.

"Fate qualcosa per salvarlo, per favore", urlerà Betül, ma il medico non saprà cosa fare. "Abdülkadir per non favore non lasciarmi", urlerà Betül, ma l'uomo non aprirà gli occhi.

Prosegue con successo la messa in onda di Aldatmak

Intanto in Turchia prosegue con successo la messa in onda su Atv di Aldatmak, la serie che vede come protagonista Vahide Perçin, colei che in Terra amara ha prestato il volto a Hünkar Yaman. Nella serie è presente anche un altro volto della serie, İlayda Çevik, l'interprete di Betül.

Nella serie in questi giorni è in arrivo Emin Günenç, conosciuto per aver partecipato alla versione turca de L'Isola dei famosi.