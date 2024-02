Hope sarà furiosa con Brooke e le farà una scenata nelle prossime puntate tratte dalle anticipazioni americane di Beautiful. A far perdere la pazienza alla giovane Forrester sarà trovare sua madre in abiti succinti con Ridge. Brooke le spiegherà di non essersi spinta oltre con l'uomo e aver rispettato il patto con Taylor, ma Hope avrà una reazione esagerata. Dall'atteggiamento di sua figlia, la signora Logan capirà che Hope prova qualcosa per Thomas.

La cena intima di Brooke e Ridge

Ridge tornerà a casa dopo aver fatto arrestare Sheila insieme a Bill e per Brooke arriverà il momento di rivedere il suo ex marito.

Forrester organizzerà una cena con Liam, Hope, i bambini e Brooke, ma all'ultimo momento Hope dirà a sua madre che non potrò essere con loro. La donna spiegherà di avere bisogno di stare da sola con Liam, furioso dopo averla vista in ufficio con Thomas. Brooke e Ridge, quindi, si troveranno a cenare da soli e anche se all'inizio proveranno a mantenere le distanze, alla fine cederanno ad un bacio. Forrester lascerà cadere la vestaglia di Brooke che però lo fermerà in tempo. La donna gli dirà di non voler rompere il patto con Taylor e che adesso sono amiche. In quel momento arriverà Hope che vedendo sua madre in abiti succinti con Ridge sarà certa che tra loro sia scoppiata nuovamente la passione.

La donna non sarà affatto fiera di sua madre e avrà una reazione esagerata nei suoi confronti.

I dubbi di Brooke sui sentimenti di sua figlia

Hope si arrabbierà con Brooke avendo trovato un'atmosfera romantica in casa dopo la cena con Ridge. La moglie di Liam urlerà che sua madre salta da un uomo all'altro e questo non è giusto.

Hope sarà molto dura con Brooke che proverà inutilmente a farla ragionare, spiegandole come sono andate davvero le cose. Hope non vorrà sentire ragione e sottolineerà che lei non è come sua madre e che sta bene con Liam. Quest'ultimo arriverà proprio in quell'instante e proverà a calmare sua moglie. L'indomani Brooke andrà a parlare con sua figlia e le dirà di aver capito che prova qualcosa per Thomas.

Il piano di Ridge e la sua lunga pausa di riflessione

Nelle puntate precedenti Ridge è stato lontano dalla sua famiglia per qualche settimana. L'uomo ha colto la palla al balzo dopo essere stato lasciato sia da Brooke che da Taylor per prendersi un momento di riflessione. In realtà, Ridge e Bill hanno messo in atto un piano per incastrare una volta per tutte Sheila. Forrester, d'accordo con la polizia, ha seguito passo passo la finta storia d'amore nata tra Spencer e la pericolosa criminale e il piano ha portato i suoi frutti. Sheila è stata finalmente ammanettata e al momento si trova in ospedale dopo aver avuto un arresto cardiaco.