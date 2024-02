In Terra Amara Betül si crede tanto furba, invece si prenderà una bella fregatura. Çolak la incastrerà e le farà credere che sono sposati, in più si fingerà morto per far "assaporare" a Betül la vita da ricca. Solo quando l'uomo deciderà di svelare che in realtà è vivo, la ragazza scoprirà come stanno realmente le cose e Betül diventerà insieme alla madre una senzatetto.

Il 'matrimonio' tra Çolak e Betül

Çolak capirà ben presto che Betül lo sta prendendo giro e che non lo vuole sposare per amore: la ragazza punta solo alla sua fortuna. La conferma gli arriverà quando un uomo gli svelerà che la ragazza ha comprato un potente veleno per ucciderlo durante la prima notte di nozze.

Sarà per questo che Çolak smaschererà Betül e la segregherà in cantina, e non avrà intenzione di liberarla. Sarà Züleyha a farlo dopo che Sermin le dirà ciò che sta passando la figlia. Züleyha l'aiuterà più che altro per senso di dovere, ma non perché l'ha perdonata per ciò che le ha fatto.

Çolak si finge morto per fregare Betül

A ogni modo Çolak vorrà illudere Betül e farle credere che ben presto potrà ereditare tutti i suoi soldi per questo, con l'aiuto di alcuni complici, inscenerà un finto omicidio nel centro di Çukurova: qualcuno gli sparerà in pieno petto e lo farà proprio di fronte a Züleyha.

Nessuno sarà dispiaciuto per la "morte" di Çolak, al punto che per i funerali dovranno reclutare alcune persone per presenziare.

Anche Betül e Sermin si presenteranno ai funerali, ma nemmeno loro saranno dispiaciute per ciò che è accaduto, anzi saranno felici di intascarsi i soldi.

Betül scopre la realtà dei fatti

Le due donne parleranno con l'avvocato di Çolak, che dirà a Betül che non ha ereditato proprio nulla. Lei penserà subito a un errore o alla presenza di un figlio segreto, ma la verità sarà un'altra: lei e Çolak non sono affatto sposati, il matrimonio è stato una farsa.

Dulcis in fundo ci sarà l'entrata in scena di Çolak, che svelerà alla ragazza di non essere affatto morto e godrà nel vederla sull'orlo di un precipizio. Betül e Sermin saranno della senzatetto e nessuno sarà disposto a darle una mano.

Çolak e il progetto del finto matrimonio

Çolak aveva deciso di inscenare il matrimonio proprio perché aveva saputo del raggiro di Betül e le cose sono state realizzate talmente alla perfezione che sembrava tutto vero.

L'uomo aveva chiesto a Lütfiye, nuova sindaca della città, di sposarli e Betül aveva anche firmato dei registri, quindi sembrava veramente tutto reale, invece la ragazza è rimasta fregata. In tutto questo tempo ha atteso con ansia la morte di Çolak per diventare ricca e potente, e avere la possibilità di "sfidare" Züleyha, ma le cose le sono andate male.