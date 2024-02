In Terra amara che cosa ne sarà di Betül? Secondo le puntate già andate in onda in Turchia, la ragazza passerà buona parte della sua vita in carcere: ben 24 anni. Una volta libera, però, non rimarrà a Çukurova. Ad attenderla non ci sarà nemmeno la madre Sermin, che morirà tanti anni prima della sua liberazione.

Betül si rovina la vita con l'omicidio di Hakan

La vita di Betül andrà a rotoli e si renderà conto di non potersi fidare di nessuno, forse solo della madre Sermin. Dopo aver ucciso Hakan fuggirà, non vorrà che la polizia la prenda e che finisca in prigione, anche perché le prove sono tutte contro di lei: quando ha commesso il delitto a Villa Yaman in tanti l'hanno vista, anche se Sermin proverà a convincere il procuratore del contrario.

Betül, durante la sua fuga, andrà da Abdülkadir. Anche lui sta fuggendo dalla polizia dopo essere evaso dal carcere con l'accusa di aver ucciso Fekeli.

Füsun tradisce la fiducia di Betül

Abdülkadir penserà che l'unico modo per avere una vita serena sia fuggire in un altro paese, così insieme a Betül andrà in Siria. La ragazza, però, penserà alla madre: non vuole che si preoccupi, così telefonerà Füsun per farle comunicare il luogo in cui si trova.

Füsun inizialmente penserà al bene di Betül e a proteggerla, ma la sua idea cambierà solamente quando capirà che insieme alla ragazza si trova Abdülkadir. Una presa di coscienza che la spingerà ad andare da Züleyha e Fikret e dirgli il luogo in cui si trova Betül.

La condanna di Betül e la morte di Sermin

I due partiranno per la Siria e riusciranno a consegnare alla polizia di Çukurova Betül e Abdülkadir. Verranno arrestati in attesa di processo e dopo circa tre mesi scopriranno la loro condanna. Per l'omicidio di Hakan a Betül verrà dato l'ergastolo, mentre per il delitto di Fekeli ad Abdülkadir verrà data la pena di morte.

Le cose per loro non finiranno così: un flashforward nel finale di serie racconterà il loro futuro. Betül trascorrerà in carcere 24 anni e una volta libera deciderà di non rimanere a Çukurova. In quella città non la trattiene nulla, nemmeno la madre, visto che Sermin sarà già morta da circa undici di anni (muore nel 1990 e Betül viene scarcerata nei primi anni 2000).

Per Abdülkadir, invece, niente pena di morte: per lui ci sarà l'ergastolo.

Terra amara in onda in prima serata solo di giovedì

Mediaset ha deciso di controbattere il Festival di Sanremo con due appuntamenti serali con Terra Amara, in onda mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio. Le cose, però, cambieranno nella settimana seguente, infatti per la serie non è più prevista una doppia puntata serale: si andrà in onda come sempre in daytime dal lunedì al sabato e in prima serata il giovedì. Il finale della soap è previsto tra marzo e aprile.