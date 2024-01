In Terra Amara Betül preparerà le nozze con Haşmet, ma conoscendo la ragazza non sarà un matrimonio fatto di amore. Vuole sposarlo solamente per i suoi soldi, così progetterà di farlo fuori appena dopo la celebrazione delle nozze. Per questo comprerà da un conoscente di Abdülkadir un veleno letale, lo stesso che l'uomo ha usato per uccidere Fekeli.

L'ambizione di Betül

L'ambizione più grande di Betül è quella di diventare ricca e la nuova signora di Çukurova. Nelle puntate attualmente in onda sta facendo di tutto per entrare in possesso dei soldi che appartengono alla Holding Yaman, ma prossimamente vorrà avere tra le mani anche l'eredità della famiglia Fekeli.

Per questo farà di tutto per sedurre Fikret e indurlo a chiederla in moglie.

Poco prima del matrimonio, però, Fikret verrà a sapere della truffa di Betül ai danni della famiglia Yaman, per questo non vorrà sposarla più e di conseguenza la lascerà.

Haşmet chiede la mano di Betül

Betül, a ogni modo, continuerà a perseguire il suo obiettivo. Si alleerà con Abdülkadir e tra i due ci sarà anche una storia d'amore. La ragazza, però, sa che solo con le loro forze non potranno avere Çukurova ai loro piedi, così penserà bene di sedurre un personaggio che a breve arriverà a Çukurova. Si tratta di Haşmet Çolak, che tornerà libero dopo vent'anni di carcere, ma pronto a fare la guerra alla famiglia Yaman perché a quanto pare, secondo quanto raccontato da lui, Demir in passato gli avrebbe rubato delle terre.

Haşmet a ogni modo è ricco e Betül vorrebbe appropriarsi di ciò che ha, per questo si deciderà a fare di tutto per diventare sua moglie. Alla fine l'uomo si invaghirà di lei e andrà da Sermin a chiederle la mano della figlia. Ovviamente lei gliela concederà.

Il piano di Betül

Betül, però, non avrà nessuna intenzione di passare il resto della sua vita con Haşmet, anche perché ama Abdülkadir, così progetterà di ucciderlo poco dopo il matrimonio.

Comprerà a caro prezzo, da un conoscente del suo amante, un potente veleno che le consentirà di poterlo uccidere.

"Sei sicuro che funzioni", gli dirà la ragazza e lui le rassicurerà che quel potente veleno è stato usato da Abdülkadir per uccidere Fekeli. Haşmet potrebbe avere le ore contate.

Il personaggio di Haşmet sconvolge gli equilibri di Çukurova

Haşmet Çolak, interpretato da Altan Gördüm, debutterà prossimamente nella soap, appena dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Demir. Oltre alla sua vendetta, avrà modo di sconvolgere gli equilibri della famiglia Yaman e della città in maniera abbastanza pesante, visto che sarà lui insieme al figlio Ozan a investire le povere Saniye e Gülten, e a non prestare soccorso. Entrambe le donne moriranno lasciando nella disperazione tutta la villa.