In Terra Amara ben presto Züleyha riuscirà a farsi giustizia e a vendicare la morte di Hakan. Andrà in Siria e catturerà Betül. Il tutto avverrà grazie a Füsun, che le svelerà il luogo in cui si trova la ragazza. Tornate a Çukurova, Betül avrà un confronto faccia a faccia con l'amica della madre e la maledirà per il tradimento subito.

Perché Füsun non si fida più di Sermin

Betül commetterà l'omicidio di Hakan e scapperà con Abdülkadir in Siria. Sarà veramente l'unica persona di cui potrà fidarsi insieme alla madre, ma dentro di sé penserà che anche Füsun sta dalla sua parte, visto che è un'amica della madre.

In realtà Füsun non sopporta più né madre né figlia e l'ha dimostrato diverse volte. Come quando le due donne sono rimaste senza una casa: la prima volta perché sono state cacciate da Abdülkadir dalla piccola villa, la seconda quando hanno scoperto che Çolak le ha fregate con il finto matrimonio e la finta morte. In entrambi i casi Füsun non ha dato ospitalità alle sue "amiche" e quando ha scoperto che Betül e Sermin hanno provato a vivere abusivamente in una delle sue case, ha blindato tutto con dei cancelli in ferro per impedire l'ingresso.

Füsun rivela a Züleyha il nascondiglio di Betül

Füsun non si mostrerà magnanima nemmeno quando Betül la chiamerà dal suo rifugio in Siria e le chiederà di dare alla madre un numero di telefono che le può permettere di entrare in comunicazione con lei.

La donna correrà subito da Züleyha e Fikret e darà a loro il numero che può permettere di rintracciare e arrestare non solo Betül, ma anche Abdülkadir, perché lei ha sentito che la ragazza è in sua compagnia.

I due partiranno per la Siria e torneranno a Çukurova vittoriosi con Betül e Abdülkadir. Li porteranno subito presso la gendarmeria, dove ci sarà tutta la popolazione ad attenderli e ovviamente anche Füsun.

Scontro tra Füsun e Sermin, Betül maledice l'amica della madre

Quando Betül vedrà Füsun la guarderà dritta negli occhi e le dirà: "Mi hai tradita maledetta". Sermin capirà che la figlia è stata arrestata a causa di una persona che credeva amica e tra le due donne ci sarà una rissa. Sermin arriverà anche a sputare in faccia a Füsun, ma quest'ultima non si pentirà di ciò che fatto: non avrebbe potuto consentire che due assassini fuggissero liberi come se nulla fosse successo.

Betül verrà arrestata in attesa di processo e dopo circa tre mesi avrà modo di scoprire il suo futuro: verrà condannata all'ergastolo, sentenza che farà disperare Sermin. Lei intanto sarà più sola che mai, solo Lütfiye le darà una mano cercandole un lavoro. Non il migliore del mondo, almeno per le aspettative di Sermin, visto che diventerà la nuova spazzina di Çukurova.