Hope e Thomas avranno un grande successo con la loro collezione nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 4 al 9 marzo. I due ex fidanzati saranno acclamati da tutti come una squadra da sogno, mentre Liam se ne andrà in piena sfilata: il marito di Hope confiderà a Wyatt e Bill il suo fastidio nel vedere Thomas così vicino a lei. Infine, Lauren Fenmore tornerà a Los Angeles per acquistare la collezione Hope for the future e brinderà con Eric alla fine di Sheila.

La Hope for the future ripartirà alla grande

Sarà una settimana molto impegnativa per Hope e Thomas che dovranno affrontare la sfilata della nuova linea della Hope for the future.

Liam ci sarà per sostenere sua moglie, ma inizierà ad innervosirsi quando vedrà che Thomas è troppo presente e non può evitarlo. Hope implorerà Liam di restare e subito dopo andrà via per raggiungere le modelle con Thomas e fare il discorso di incoraggiamento. A quel punto, Liam non ne potrà più e abbandonerà la sfilata proprio quando Hope salirà sul palco per la presentazione. Il ragazzo incontrerà Bill e Wyatt e a loro confiderà il suo fastidio nel vedere Thomas vicino a sua moglie e sarà molto triste all'idea di poter perdere Hope.

L'ottimismo di Sheila e il brindisi di Eric e Lauren

La sfilata di Hope sarà un grande successo e tutti si complimenteranno con lei e Thomas, definendoli una squadra da sogno.

Ridge ringrazierà la figlia di Brooke per aver dato fiducia a Thomas quando nessuno era più disposto a farlo, mentre Liam sarà sempre più arrabbiato. Ci sarà anche a Los Angeles di Lauren Fenmore che in occasione della sfilata visiterà la Forrester Creation per i suoi acquisti. La donna incontrerà Eric e con lui brinderà alla morte di Sheila che ha liberato la famiglia dal pericolo delle sue minacce.

I due, inoltre, ricorderanno tutti i momenti in cui la signora Carter ha fatto loro del male. A casa di Deacon, nel frattempo, Sheila sarà di ottimo umore e pronta a festeggiare Halloween con il suo amante. La donna dirà di avere fiducia nel futuro e sarà certa di riconciliarsi con suo figlio Finn.

La storica rivalità tra Lauren e Sheila

Lauren Fenmore torna a Beautiful dopo molti anni di assenza. Si tratta di un personaggio molto amato e noto soprattutto per la sua storica rivalità con Sheila Carter. Quest'ultima, infatti, aveva un'ossessione per Scott, il marito di Lauren, tanto da drogarlo per riuscire ad avere un figlio da lui. Sheila raggiunse il suo obiettivo di rimanere incinta, ma perse il suo bambino e lo sostituì con quello di Lauren che come lei era in attesa nello stesso periodo. La rivalità tra Sheila e Lauren non si ferma qui, perché successivamente la signora Carter aveva puntato Eric Forrester e i suoi piani per sposare il signor Forrester furono stati ostacolati sempre da Lauren.