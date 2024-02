Ci sarà un futuro in politica per la signora Lütfiye nella soap Terra Amara. Come anticipano le puntate già andate in onda in Turchia, il sindaco di Çukurova morirà a causa di un infarto e il suo incarico passerà nelle mani di Lütfiye in quanto vice sindaca. Per la donna questo nuovo lavoro sarà pura linfa vitale, anche perché fino a qualche settimana prima stava progettando di tornare a Bursa, in quanto sentiva che lì a Çukurova nessuno avesse più bisogno di lei.

Il sindaco colpito da infarto, Lütfiye prende il suo posto

A Çukurova sembrerà un giorno di normale amministrazione: il sindaco si riunirà insieme alla vice sindaca Lütfiye e al procuratore per discutere di alcune cosa.

Il tutto avverrà durante una cena informale e tutto sembrerà svolgersi nel modo più tranquillo possibile.

Il sindaco, però, esagererà un po' con il cibo e anche con il bere. Qualcuno gli dirà che forse dovrebbe limitarsi, ma non vorrà sentire ragioni: per una volta fare un'eccezione alla solita dieta non sarà un dramma. Purtroppo, però, le cose non andranno secondo le aspettative del sindaco.

Il decesso del sindaco di Çukurova

Il sindaco inizierà ad avvertire dei dolori sia al petto che al braccio sinistro, ma farà finta di niente, continuerà a proseguire la cena come se nulla fosse. Fino a quando il dolore si farà sempre più forte: tutti a tavola noteranno che sta avendo un infarto e perderà anche i sensi.

Penseranno sia svenuto e proveranno a mettergli dell'acqua di colonia per farlo rinvenire, ma non ci sarà niente da fare.

Passeranno i giorni e il sindaco morirà. Sarà una grande tristezza per Lütfiye, però per lei arriverà una grossa novità: visto che è la vice sindaca e pertanto sarà lei a ereditare l'incarico di sindaco, almeno fino a quando non ci saranno nuove elezioni.

Sarà un duro compito per la donna, ma proverà a dare il meglio di sé per i cittadini di Çukurova.

La nuova vita di Lütfiye a Çukurova

Di certo Lütfiye, arrivando da Bursa a Çukurova, non si sarebbe mai aspettata di avere una vita così movimentata e soprattutto di iniziare una carriera in campo politico. Nelle puntate precedenti, durante una conversazione con Saniye, aveva confermato la volontà di tornare nella sua Bursa dopo il matrimonio di Züleyha, ma le nozze salteranno proprio a causa di Lütfiye (visto che le dirà che Abdülkadir ha ucciso Fekeli e la ragazza temerà che anche Mehmet possa essere coinvolto nella vicenda) e la vita di Lütfiye sarà nuovamente in ballo.

Nel suo futuro, inoltre, non ci sarà solo la carica di sindaca: dopo il buon lavoro svolto a Çukurova, infatti Lütfiye verrà eletta deputata dalla popolazione di Adana.