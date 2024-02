Sono in arrivo dei brutti momenti per Betul Arcan che, nelle puntate di Terra Amara del 9 e 10 febbraio, si ritroverà a perdere sia il fidanzato che la casa in cui vive con la madre Sermin. Tutto accadrà quando Zuleyha verrà a sapere delle malefatte della giovane, la quale ha derubato l'azienda Yaman rivendendone alcuni terreni. La vedova di Demir non esiterà così a sfrattare madre e figlia dalla villa, facendo persino cambiare le serrature alla casa in cui le due donne vivono. Per quanto riguarda Fikret, una volta appreso ciò che ha combinato la donna che avrebbe dovuto sposare, la lascerà definitivamente.

Zuleyha e Lutifye si preparano a dire a Fikret che Betul ha derubato l'azienda

Nell'appuntamento di venerdì 9 febbraio, dopo aver saputo che Betul ha autorizzato la vendita di alcuni dei terreni di proprietà degli Yaman, Zuleyha smaltirà dapprima l'incredulità e successivamente correrà a mettere Lutifye al corrente della spiacevole faccenda. Non sarà certamente facile per le due donne trovare un modo per informare Fikret del fatto che Betul ha derubato l'azienda.

Sermin e la figlia non saranno ancora al corrente del fatto di essere state smascherate. Le due si dedicheranno ai preparativi del matrimonio che si terrà a breve. Ad aiutarle ci saranno anche alcune signore del circolo.

Betul e Sermin cacciate di casa

All'interno della puntata di sabato 10 febbraio si continuerà ad indagare sull'attentato che ha rischiato di portare via la vita a Zuleyha. Hakan vorrà incontrare Mahmut, colui che si è addossato la colpa del tentato omicidio, tuttavia l'uomo è in stato di arresto. Durante una cena al ristorante, Hakan colpirà così in faccia il procuratore per farsi arrestare e condurre in carcere.

Non passerà molto tempo prima che Abdulkadir scopra le intenzioni di Hakan e, insieme al fratello Vahap, cercherà un modo per zittire Mahmut.

Zuleyha, frattanto, si deciderà a cacciare dalla villa Betul e Sermin. E quando Fikret saprà che cosa hanno fatto le due donne, non vorrà più sposarsi. Disperata per essere stata lasciata, Betul chiederà ad Abdulkadir di aiutarla ad acquistare l'abitazione in cui Sermin vive, in modo da evitare che l'ex sarta possa pignorarla.

Zuleyha, però, agirà in tempo. Dopo aver fatto cambiare le serrature della casa, madre e figlia si ritroveranno a vagare senza un tetto sopra la testa.

Fan contenti dello sfratto di Betul e Sermin

La notizia dello sfratto di Betul e Sermin è stata accolta positivamente dai fan dello sceneggiato turco. Le due donne presto si ritroveranno a pagare le conseguenze delle loro scellerate azioni. Non solo Betul verrà lasciata dall'uomo che desiderava tanto sposare, ma perderà persino la casa in cui vive con la mamma.

Attraverso le pagine social dedicate a Terra amara, gli spettatori si sono scatenati con i commenti. In tanti non vedono l'ora di assistere alla scena dello sfratto di Betul Arcan e Sermin. "Bene bene. Non vedo l'ora di vedere queste streghe nelle baracche"; "Quello che meritavano, era ora"; "Ben ci sta a tutte le due vipere"; "Era ora che fossero cacciate"; "Vi sta bene, sono felice".