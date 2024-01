Sermin sarà in forte difficoltà economica e ruberà un gioiello di Leyla nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni annunciano che Betul e sua madre si troveranno senza un tetto e senza denaro e Zuleyha offrirà loro ospitalità alla villa. Quando si accorgerà del furto, però, la signora Altun non esiterà a cacciare Sermin e sua figlia. Betul giurerà di uccidere al più presto Zuleyha e cercherà inutilmente di approfittare dei sentimenti di Abdulkadir per trovare una sistemazione.

La distrazione di Fadik e il furto di Sermin

Sermin e Betul si troveranno nuovamente senza casa per una vendetta da parte di Abdulkadir. L'uomo scoprirà che Betul lo ha tradito con Vahap e per punirla caccerà via lei e sua madre dalla villetta che aveva comprato per loro. Le donne saranno accolte da Zuleyha, ma Sermin soffrirà perché l'ultima cosa che voleva era la carità della moglie di suo cugino. La donna si troverà in una situazione di totale disperazione, tanto che approfitterà di un momento di distrazione di Fadik per rubare alla piccola Leyla un gioiello. All'inizio nessuno sospetterà di Sermin e l'intera famiglia si metterà a cercare per tutta la casa il prezioso oggetto della bambina.

Presto, però, la verità verrà a galla perché Zuleyha ascolterà Sermin parlare con sua figlia del denaro che avrebbero ricavato dalla vendita del gioiello e andrà su tutte le furie. La donna non esiterà a cacciare dalla tenuta Betul e sua madre, anche se loro continueranno a negare di aver rubato l'oggetto: "Non so come sia finito nella mia borsa", dirà Sermin prima di andare via.

La disperazione e la voglia di vendetta di Betul

L'ennesima umiliazione da parte di Zuleyha farà infervorare Betul che darà a lei la colpa di tutti i suoi problemi. Sermin e sua figlia si troveranno senza soldi e senza casa e rimpiangeranno il passato, quando erano tra le donne più rispettate di Cukurova. Betul sarà molto dura con Zuleyha e confiderà a sua madre: "La ucciderò, costi quel che costi".

Sermin sarà molto preoccupata per sua figlia che sembrerà davvero decisa a vendicarsi nel modo più pericoloso. Betul non si arrenderà e proverà a tornare da Abdulkadir implorando il suo perdono. L'uomo proverà a resistere, ma poi cederà a un bacio. Questo, però, sembrerà non cambiare le cose: Keskin manderà via Betul dal suo studio.

Betul e Sermin erano rimaste senza casa anche un'altra volta

Non è la prima volta che Sermin e Betul restano senza casa. Nel corso della quarta stagione le due donne sono state mandate via dalla villetta da Zuleyha che aveva scoperto i loro imbrogli ai danni dell'azienda. In quella occasione, però, Betul era riuscita a convincere Abdulkadir ad acquistare l'immobile, permettendo a Sermin e sua figlia di tornare a vivere nella loro casa.