La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne vedrà il ritorno di Ernesto Russo. Il 46enne non tornerà per corteggiare Ida Platano ma, si siederà nel parterre Over. Sarà quindi un nuovo cavaliere di Uomini e donne. Nelle puntate in onda dal 5 al 9 febbraio gli occhi saranno puntati anche sul percorso di Brando che sembrerà essere vicino alla scelta. Barbara De Santi invece chiuderà la conoscenza con Orfeo.

Ernesto torna al Trono Over, Barbara chiude con Orfeo

Lunedì 5 febbraio prenderà il via una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne dove verrà trasmesso ciò che è accaduto nelle registrazioni effettuate il 23 e il 30 gennaio scorso.

A regalare un colpo di scena sarà Ernesto Russo, l'ex corteggiatore di Ida Platano, che farà ritorno nello studio di Maria De Filippi a distanza di pochi giorni dal suo precedente addio. L'uomo non tornerà per corteggiare Ida, ma si accomoderà nel parterre del Trono Over. Ernesto si rimetterà in gioco come cavaliere, proprio come fece nel 2015, anno della sua prima partecipazione al programma. Rimanendo al Trono Over, Barbara De Santi chiuderà definitivamente la conoscenza con Orfeo. Il cavaliere ballerà poi a centro studio con Tina Cipollari.

Brando pronto a fare la sua scelta a U&D

In queste nuove puntate, occhi puntati anche sul percorso di Brando che sembra arrivato ormai alle battute finali.

Dopo essere andato a riprendere sia Beatriz che Raffaella, il tronista dichiarerà in puntata, che le prossime esterne saranno le ultime del suo percorso.

Questo fa intendere che il 22enne è ormai prossimo alla scelta. In una delle esterne organizzate da Brando, Beatriz non si presenterà e questo indispettirà e non poco il tronista.

In puntata, Brando non andrà a centro studio per confrontarsi con la corteggiatrice, ma resterà seduto sul trono. Tra i due ci sarà un'accesa discussione. L'uscita con Raffaella andrà molto meglio, visto che scatterà il bacio. Occhi puntati anche su Ida Platano che sembrerà ormai stanca di ricevere continuamente segnalazioni su Mario.

Ernesto Russo: il punto sulla sua esperienza a Uomini e donne

Il ritorno di Ernesto Russo segna l'inizio di una nuova esperienza nel dating di Maria De Filippi. La prima volta che mise piede in studio fu nel 2015 come cavaliere del Trono Over. A quell'epoca aveva un aspetto molto diverso da quello di oggi, visto che si presentava senza barba e con i capelli molto più corti. In effetti molti telespettatori non lo hanno riconosciuto quando è riapparso lo scorso dicembre per corteggiare Ida Platano. Infatti ormai è del tutto diverso rispetto ad otto anni fa, con barba e capelli lunghi. Con la tronista non è andata bene, ma lui non si è perso d'animo e ha deciso di tornare in trasmissione per trovare la donna giusta per lui.