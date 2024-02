Riccardo Guarnieri ha commentato le ultime vicende di Uomini e donne riguardanti due sue ex, ovvero Roberta Di Padua e Ida Platano. Non è mancata una frecciatina neppure troppo velata a Roberta che, secondo l'ex cavaliere, è sempre attratta da persone difficili da raggiungere. In riferimento al ruolo da tronista di Ida, Riccardo ha ammesso di esserne incuriosito. Intanto per il momento non sembra essere in programma un suo ritorno nel dating di Maria De Filippi.

Riccardo su Roberta Di Padua: 'Attratta da quello che non riesce a raggiungere'

Sull'ultimo numero di Uomini e donne magazine, Riccardo Guarnieri e tornato a commentare le vicende di Uomini e donne.

In particolare ha voluto esprimere il proprio pensiero sulle dinamiche che vedono coinvolte due sue ex fidanzate, ossia Roberta e Ida.

In riferimento alla dama di Cassino e al suo forte interesse per Alessandro Vicinanza, Riccardo si è così espresso: "Penso che Roberta a volte sia molto attratta da quello che non riesce a raggiungere. La stessa cosa all’inizio era successa con me". Parole che sembrano essere una frecciatina verso l'ex fidanzata.

Riccardo segue il percorso di Ida come tronista: 'Mi incuriosisce vederla in questo ruolo'

L'intervista rilasciata al settimanale è stata anche l'occasione per Riccardo di tornare a parlare di Ida Platano. Sembra che Guarnieri stia seguendo con interesse e curiosità il percorso da tronista della sua ex storica.

Sul magazine infatti ha dichiarato: "Mi incuriosisce molto vederla in questo ruolo, come si rapporta ai suoi corteggiatori e come loro si rapportano a lei. Ida, nel bene o nel male, è un osso duro". Riccardo ha poi aggiunto come, secondo lui, la scelta di salire sul Trono a distanza di così poco tempo dalla rottura con Alessandro, sia stata forse un po' precipitosa.

Detto questo, però, Guarnieri ritiene di non essere nessuno per giudicare. In fondo ognuno ha i suoi tempi. A questo punto viene da chiedersi se l'ex cavaliere abbia intenzione di tornare a Uomini e donne, come molti si auspicano. Al momento pare proprio di no, visto che l'ex cavaliere tarantino sta frequentando una donna conosciuta fuori dagli studi televisivi.

Questa conoscenza, per sua stessa ammissione, non è ancora ben definita, ma sembra promettere bene.

Le esperienze di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne

Riccardo Guarnieri aveva messo piede per la prima volta nello studio di Uomini e donne nel 2017. Poi nel 2018 uscì dal programma con Ida Platano con la quale partecipò anche a Temptation Island. La loro storia dopo tanti alti e bassi si è conclusa nel 2020.

Lui è poi tornato nel dating di Maria De Filippi, dal quale è uscito con Roberta Di Padua. Anche tale storia però non ha avuto il lieto fine, visto che la coppia si è lasciata dopo pochi mesi.

Nel 2022 il cavaliere ha quindi rimesso piede negli studi Elios, ma questa volta non ha trovato la sua anima gemella. Infine nell' attuale stagione non lo si è più visto nel parterre over ma, come accennato, il motivo è da ricercarsi in questa nuova relazione che ha intrapreso lontano dai riflettori.