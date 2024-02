Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 19 al 23 febbraio 2024 rivelano che Nunzio si mostrerà particolarmente agitato per via dell'aggressione subita all'esterno del caffè Vulcano.

Il ragazzo, infatti, inizierà a temere che i suoi aggressori possano non subire la giusta condanna per quello che hanno fatto e si mostrerà particolarmente agitato.

Intanto Rosa si ritroverà sempre più tesa per via della delicata situazione della casa che dovrebbe abbandonare al più presto e non sa che sta rischiando di scatenare l'ira di un pericolo boss.

Nunzio cerca giustizia dopo l'aggressione: anticipazioni Un posto al sole al 23 febbraio

Nunzio, a distanza di qualche giorno dall'aggressione avvenuta all'esterno del bar di Silvia, continuerà a non darsi pace per quanto è accaduto.

Il ragazzo vuole giustizia e desidera che i suoi aggressori vengano consegnati nelle mani delle autorità. Al tempo stesso, però, teme che dopo il brutale pestaggio che lo ha costretto al ricovero in ospedale, i delinquenti responsabaili dell'accaduto possano restare impuniti.

Una situazione che scatenerà grande rabbia e al tempo stesso una fortissima agitazione nell'animo del ragazzo.

Rosa sempre più nervosa, Irene preoccupa i suoi genitori

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera fino al 23 febbraio 2024, inoltre, rivelano che Rosa si mostrerà sempre più tesa e nervosa per via della situazione che sta vivendo dovuta alla casa che dovrebbe lasciare al più presto.

La donna però non intende arrendersi e farsi da parte facilmente, motivo per il quale intende intraprendere una nuova strada per cercare di avere la meglio. In questo modo, però, Rosa rischierà di mettersi contro il potente boss Torrente che, al contrario, cercherà di fare il possibile per cacciarla via dall'abitazione.

Spazio anche ad Irene che continuerà ad assumere un atteggiamento di apatia che desterà grande preoccupazione nei suoi genitori.

Filippo e Serena, infatti, non sapranno più come gestire la situazione con la ragazzina che intanto continuerà ad usare il cellulare in gran segreto.

Rossella si prese cura di Nunzio dopo l'aggressione

Nelle puntate precedenti di questa stagione, Nunzio è stato brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi dopo averli cacciati dal Caffè Vulcano.

Un pestaggio che ha reso necessario il trasporto in ospedale, dove il cuoco è stato assistito a tempo pieno da Rossella.

La dottoressa si è amorevolmente presa cura di lui, al punto da scatenare la gelosia del suo promesso sposo Riccardo Crovi, che ha così deciso di indagare sul loro speciale rapporto.