In una recente puntata di Un posto al sole c'è stato un riferimento a Lara che è passato un po' in sordina. In particolare Roberto Ferri ha svelato di avere avuto alcuni aggiornamenti sulla vita in carcere della donna: a quanto pare Martinelli, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, è stata trasferita in un nuovo penitenziario dove trascorre le sue giornate in meditazione e preghiera, recandosi a messa ogni giorno: la notizia ha suscitato l'ironia di Ferri e Marina. Fra le ipotesi che circolano in vista del futuro c'è anche quella che la conversione di Lara possa spingerla ad aiutare Ida.

La conversione di Lara

L'ultima volta che Lara (Chiara Conti) è apparsa in video si trovava nel suo letto di ospedale, dove si è fatta consegnare un Vangelo che ha iniziato a leggere con molta attenzione. A quanto pare, tale dettaglio era tutt'altro che secondario e nelle prossime puntate si ripartirà proprio da lì. Durante una conversazione con Marina (Nina Soldano), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha svelato alcuni retroscena su Lara. A quanto pare, la donna, durante la sua detenzione, sta attraversando una fase di conversione che la porta a recarsi ogni giorno a messa, portando con sé un rosario.

Ferri e sua moglie non hanno dato molto peso alla vicenda; in particolare l'imprenditore è convinto che l'interesse religioso potrebbe essere una mossa strategica per ottenere uno sconto di pena e ammorbidire i giudici.

L'enigma di Lara

Lara si è sempre mostrata molto cinica e razionale, nulla fino a poco tempo fa lasciava pensare che potesse avere un suo lato spirituale. Risulta davvero difficile capire se questa sua conversione sia davvero convinta o meno. Di contro, va detto che la donna ha affrontato un duro shock a causa dell'attentato subito in carcere, il quale potrebbe aver generato questa "redenzione" improvvisa.

Che la redenzione di Lara sia vera o meno, c'è poco da stare tranquilli. Nel caso fingesse, vorrebbe dire che sta preparando una vendetta, ma se invece essa fosse sincera, considerata la sua condizione psichiatrica labile, Lara potrebbe sentirsi investita di una missione divina e essere anche più pericolosa

Lara può decidere di aiutare Ida

Lara legalmente è ancora la madre di Tommaso, anche se la paura di una denuncia l'ha portata a rinunciare a ogni diritto sul bambino.

Questa nuova fase di redenzione potrebbe portarla a cercare di aiutare Ida. Probabilmente gli spettatori dovranno vivere un periodo in cui non capiranno cosa passi realmente nella testa della donna.

Questa sua volontà di aiutare la ragazza potrebbe nascere dalla volontà di fare la cosa giusta per una volta. Tuttavia c'è un altro scenario: quello che vede Lara tornata per vendicarsi delle persone che le hanno fatto del male. I primi della lista ovviamente sarebbero Roberto e Marina, tuttavia Ida e il piccolo Tommy non sarebbero affatto al sicuro.