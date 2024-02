Negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 26 febbraio al 1° marzo, ci sarà un colpo di scena inaspettato perché gli ex coniugi Saviani si riavvicineranno. Giancarlo, invece, lasciato il lavoro in Puglia, sarà pronto a trasferirsi a casa di Silvia, ma inizierà a pensare che Michele debba uscire, una volta per tutte, dalla vita della sua fidanzata. Nel frattempo, Raffaele andrà in vacanza sulla neve con Renato e, prima della partenza, chiederà a Rosa di sostituirlo in portineria. La mamma del piccolo Manuel, inoltre, sarà alle prese con il trasloco a casa di Giulia, mentre Clara accetterà di andare a vivere da Alberto.

Silvia e Michele si riavvicinano

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, la complicità fra Silvia e Michele è cresciuta e anche nei prossimi episodi, continueranno ad avvicinarsi. Le anticipazioni della soap rivelano che Giancarlo sarà in procinto di trasferirsi a Palazzo Palladini, per iniziare una convivenza con la sua compagna, ma il rapporto fra la proprietaria di Caffè Vulcano e il giornalista lo infastidirà. In particolar modo, il banchiere inizierà a pensare che Michele debba uscire, una volta per tutte, dalla vita della sua fidanzata. Nel frattempo, Raffaele sarà in partenza per le vacanze in Trentino, ma dovrà trovare un sostituto che copra la sua assenza in portineria e, pertanto, chiederà a Rosa di prendere il suo posto.

Raffaele e Renato litigano

Durante le vacanze in montagna, la situazione non sarà idilliaca perché Raffaele e Renato continueranno a litigare. In Trentino, Niko e Jimmy, in vacanza con i propri familiari, saranno impegnati in una giornata dedicata allo sci e faranno un incontro inaspettato. Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano che personaggio del passato rivedranno i Poggi.

Nel capoluogo partenopeo, invece, ci saranno importanti novità per Rosa e Clara. A tal proposito, la mamma del piccolo Manuel si trasferirà a casa di Giulia, mentre Clara accetterà l'aiuto di Alberto Palladini e andrà a vivere dal suo ex compagno. Roberto e Marina, invece, si renderanno conto che il loro futuro, come genitori di Tommaso è in pericolo.

Torna un personaggio del passato

Come rivelato dalle anticipazioni di Un posto al sole, Niko e Jimmy si troveranno faccia a faccia con una vecchia conoscenza. In base a quanto trapelato in rete, al momento, è certo il ritorno di Luciano, il papà biologico di Rossella, che sarà presente il giorno delle nozze della figlia. Il matrimonio, attualmente, non è chiaro se verrà celebrato o meno. L'unica cosa certa, è che prima di entrare in chiesa, la dottoressa Graziani avrà al suo fianco i suoi due papà, Michele e Luciano, come emerge da alcuni scatti condivisi in rete da un fan presente durante le riprese.