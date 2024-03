Mancano pochi giorni alla registrazione della prima puntata del serale di Amici, per questo in studio sono già in corso le prove delle esibizioni con cui i 15 allievi si presenteranno alla giuria e al pubblico del sabato sera. Sui social network, in particolare, sta circolando uno scatto rubato dalla regia del talent-show, un'immagine in cui si intravedono due persone che fanno delle prove sul palco che ospiterà i nove appuntamenti in prime time di quest'edizione.

Prime immagini dagli studi Elios

Le registrazioni di Amici sono ferme da quasi due settimane (l'ultima si è svolta il 5 marzo scorso) per permettere ai ragazzi e al corpo di ballo di preparare al meglio le performance con le quali debutteranno in prima serata sabato 23 marzo.

Su X sta circolando una fotografia che conferma che le prove in studio sono iniziate da qualche giorno: in uno scatto, in particolare, si intravedono due persone al centro che probabilmente stanno eseguendo una coreografia e attorno a loro ci sono alcuni tecnici.

L'immagine in questione è sfocata e da lontano, quindi è molto difficile capire di chi siano i soggetti: potrebbe trattarsi di due allievi della stessa squadra oppure di un ballerino e di un professionista del cast.

Il parere dei telespettatori

Sotto al post che la pagina X di Amici News ha dedicato alle prove della prima puntata del serale si possono trovare i commenti di chi non vede l'ora che il programma inizi ma anche quelli di chi sperava in qualche novità in più rispetto alle ultima edizione.

"Che noia vedere sempre lo stesso studio, le stesse postazioni. Sempre tutto uguale", "Sembra sempre la stessa puntata da qualche stagione", "Ma perché sempre questo studio striminzito?", queste sono le opinioni dei fan, che avrebbero gradito un rinnovamento della location che ospita lo show in prima serata di Maria De Filippi.

Un'altra spettatrice ha preferito ironizzare scrivendo "Già vedo Nicholas che fa un passo a due", e il riferimento è al fatto che i professori e i giudici hanno sostenuto per mesi che il ballerino sarebbe in grado di fare solo performance in coppia con Elena D'Amario.

La composizione delle squadre

La prima puntata del serale di Amici sarà registrata giovedì 21 marzo e la sera stessa circoleranno le anticipazioni su chi lascerà la scuola (a oggi non si sa se ci sarà una doppia eliminazione oppure solo una).

A confrontarsi sul palco saranno i seguenti team: