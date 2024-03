Thomas proverà a baciare Hope nelle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 16 marzo, ma lei lo respingerà. La figlia di Brooke spiegherà allo stilista che tra loro potrà esserci solo una bella amicizia e lui faticherà a nascondere la delusione. Nel frattempo Liam si sentirà sollevato quando sua moglie tornerà a casa. Ci sarà un incontro romantico tra Deacon e Sheila.

Il grande successo della sfilata della Hope for the future

Per la famiglia Forrester sarà tempo di festeggiamenti visto l'enorme successo ottenuto dalla Hope for the future con la nuova collezione.

Thomas e Hope saranno acclamati dalla stampa come la nuova coppia della grande casa di moda e questo farà infuriare Liam, già scosso per aver visto sua moglie abbracciare lo stilista. Bill dirà a suo figlio che andare via dalla sfilata è stata la scelta giusta, visto che Hope e Thomas erano molto vicini per l'evento. Il piccolo Douglas sarà al settimo cielo nel vedere i suoi genitori affiatati e non perderà occasione per esprimere il suo desiderio di vederli per sempre insieme. Per Thomas sarà la serata ideale per farsi avanti con Hope dopo aver elogiato i risultati ottenuti con il loro lavoro e proverà a baciarla. La moglie di Liam respingerà Thomas e sarà molto chiara con lui: tra loro non deve accadere nulla de genere.

Il figlio di Ridge sarà deluso e amareggiato e nasconderà a fatica il suo stato d'animo, ma ribadirà a Hope che per lui non ci sarà altra donna.

La sorpresa romantica di Deacon per Sheila

Hope spiegherà a Thomas che non ha nessuna intenzione di mettere in discussione il suo impegno con Liam e andrà via dalla villa. La figlia di Ridge tornerà a casa da suo marito che si sentirà sollevato nel rivederla, ma non gli dirà niente del tentato bacio da parte di Thomas.

Hope dirà a Liam che lo stilista non sarà mai più un problema per il loro matrimonio, facendosi perdonare per aver trascurato la famiglia a causa del lavoro. Nel frattempo, Brooke approfitterà della presenza di Ridge per chiedergli ancora una volta il motivo della fine del loro matrimonio. Lui non avrà voglia di parlarne, ma Brooke gli dirà che non si arrenderà e continuerà a lottare per il loro amore.

Al Giardino, Deacon sorprenderà Sheila con un appuntamento romantico e la donna coglierà l'occasione per ringraziare Sharpe del suo aiuto.

Steffy ha capito che suo fratello ha una nuova ossessione per Hope

Nelle puntate precedenti Hope non ha nascosto la sua attrazione per Thomas con degli apprezzamenti sul suo fisico. Il figlio di Ridge ha ricominciato a sperare in un ritorno al passato e Steffy si è accorta dell'interesse di suo fratello per Hope. La figlia di Taylor ha ricominciato a preoccuparsi per suo fratello che però è stato molto bravo a rassicurare la sua famiglia. Thomas ha spiegato di essere cambiato e di non aver nessuna intenzione di intromettersi nel matrimonio di Liam e Hope, ma il suo comportamento lascia pensare tutt'altro. Il piccolo Douglas, inoltre, anche se involontariamente continua ad essere per Thomas un ottimo alleato perché sogna che i suoi genitori tornino insieme.