Negli episodi di Beautiful in onda dal 18 al 23 marzo, Carter consegnerà a Brooke i documenti per la separazione tra lei e Ridge [VIDEO]. Logan cercherà di far cambiare idea al marito, che però sarà irremovibile in quanto la donna non ha ammesso le sue responsabilità sulla chiamata ai servizi sociali (che in realtà però la donna non ha mai fatto). Lo stilista sarà comunque dispiaciuto per il dolore che le sue scelte le hanno provocato.

Donna invece sarà insieme a Douglas e quando Thomas li vedrà giocare con l'applicazione delle voci, rimprovererà il figlio e gli toglierà il telefono.

Thomas condivide con Steffy la soddisfazione per il successo della sfilata

Liam porgerà le sue scuse a Hope per non essere stato presente il giorno della sfilata e le prometterà che in futuro l'avversione verso Thomas non prevarrà su tutto il resto.

Intanto Carter si recherà da Brooke per mostrarle i documenti per annullare le nozze con Ridge e Logan non potrà che essere dispiaciuta per la situazione, in quanto ha confidato che le cose con il marito potessero essere risolte.

Nel frattempo Thomas condividerà con Steffy la sua soddisfazione per il successo della linea di moda "Hope for the Future". Forrester senior invece rivelerà ai figli di essere infastidito per il dolore che le sue scelte hanno provocato in Brooke, ma nello stesso tempo chiarirà di essere stato costretto, visto che lei ha continuato a negare di avere chiamato i servizi sociali.

I due giovani esorteranno il padre a impegnarsi solo nel suo rapporto con Taylor.

Hope chiede a Brooke di non colpevolizzare troppo Thomas

Brooke andrà da Ridge con il chiaro obiettivo di fargli cambiare idea sul divorzio, ma l'uomo però risulterà irremovibile visto che la donna non ha intenzione di ammettere le proprie responsabilità.

Lo stilista infatti non è a conoscenza dell'imbroglio che Thomas ha ordito tramite un'applicazione in grado di modificare le voci.

Intanto Taylor non sarà del tutto tranquilla, perché è consapevole del legame esistente tra il compagno e Brooke. Quest'ultima ha ufficializzato la separazione dal marito e vorrà indagare su cosa è realmente successo.

Lei riterrà Thomas in qualche modo responsabile, ma Hope però inviterà la madre a non colpevolizzare troppo il ragazzo.

Nel frattempo Donna giocherà insieme a Douglas con l'applicazione delle voci. Appena il giovane Forrester li vedrà, temerà che Logan possa trovare nella memoria la registrazione con le voci usate in precedenza e rimprovererà il bambino togliendogli il telefono.

In seguito la fidanzata di Eric farà presente a Brooke che la sua avversione per il figlio di Ridge le si è ritorta contro.

Nelle puntate precedenti: Deacon ha sorpreso Sheila con un appuntamento romantico

Nelle puntate in onda la scorsa settimana, Liam è andato in crisi quando ha visto la moglie Hope abbracciata a Thomas.

Questa scena ha spinto Spencer a non partecipare alla sfilata, lasciando la moglie da sola in un giorno per lei così importante.

Intanto Deacon ha sorpreso Sheila con un appuntamento romantico al Giardino, mentre Bill ha chiesto a Brooke di dargli una possibilità per poterla rendere felice.