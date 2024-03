Steffy avrà il duro compito di comunicare a Hope che la sua linea di moda sta fallendo. Nelle prossime puntate di Beautiful per la figlia di Brooke sarà un duro colpo, ma Eric e il resto della famiglia non potranno ignorare i brutti numeri. "Stai pensando di tagliare la Hope for the future?" chiederà preoccupata e Steffy non le darà una bella notizia: "Sto pensando di mettere in pausa la tua linea".

La riunione di Eric, Carter e Steffy sul futuro della linea di Hope

Alla Forrester Creations sarà tempo di bilanci ed Eric radunerà la squadra per pensare a come risolvere un problema abbastanza grave.

La linea Hope for the Future perderà tanto dopo il licenziamento di Thomas e bisognerà decidere il da farsi. Eric parlerà prima con Carter e all'arrivo di Steffy avrà inizio una riunione per risolvere la situazione. La figlia di Ridge non nasconderà il suo timore per la reazione di Hope, già provata per la separazione da Douglas. Eric e Carter si diranno dispiaciuti, ma non potranno ignorare il peso dei costi della linea di Hope. Steffy spiegherà per per Hope la sua linea non è solo un lavoro, ma rappresenta la sua vita e perderla in questo momento sarebbe un forte dolore per lei. Eric, Carter e Steffy converranno sul fatto che anche se fa male, dovranno fare tutto il necessario per difendere la salute dell'azienda di famiglia.

Steffy deve comunicare una brutta notizia

Mentre Eric, Steffy e Carter discuteranno del futuro della linea di Hope, quest'ultima entrerà in ufficio. Steffy le chiederà di restare e le dirà che sono appena arrivati i numeri della sua ultima collezione. Hope chiederà di avere il tempo necessario per rimettersi in carreggiata, certa di poter recuperare e raggiungere i risultati di un tempo, ma Steffy la fermerà: "Non è sostenibile e non fa bene agli affari, dobbiamo agire adesso".

"Stai pensando di tagliare a Hope for the future?" chiederà Hope spaventata. "Sto pensando di mettere in pausa la tua linea", risponderà Steffy gelando la figlia di Brooke.

Un periodo decisamente negativo per Hope

Nelle puntate precedenti Thomas è stato estromesso dall'azienda e Zende lo ha sostituito nel disegno della Hope for the Future.

Le critiche alla linea di moda non sono state per niente incoraggianti e questo ha fatto gioire Thomas. I numeri della nuova collezione di Hope sono state deludenti e la famiglia Forrester è dovuta subito correre ai ripari. Per la figlia di Brooke è un periodo decisamente negativo, perché ha da poco perso Douglas che ha preferito andare a vivere con la zia Steffy per un po'. La donna ha concentrato tutte le sue forze sul lavoro, ma anche qui non è andata come sperava.