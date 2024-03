Steffy terrà fede alla promessa fatta a Hope nelle prossime puntate di Beautiful e non farà nessun favoritismo verso Thomas. Quest'ultimo, infatti, si recherà da sua sorella per vedere Douglas, certo di avere campo libero, ma Steffy lo manderà via per proteggere il bambino da lui: "Meglio che te ne vada". Thomas sarà spiazzato e deluso dall'atteggiamento di chiusura di sua sorella che lo rimprovererà: "Non hai idea di quanto mamma. papà e io volevamo che fossi cambiato". A quel punto l'uomo Thomas andrà via e ripenserà ai momenti felici trascorsi con il bambino: "Torneremo come eravamo", prometterà in silenzio.

La mancanza di Douglas inizierà a farsi sentire per suo padre

Per Thomas arriverà un momento molto duro, perché il ragazzo si ritroverà ad avere contro l'intera famiglia e non potrà consolarsi neanche con la presenza del piccolo Douglas. Quest'ultimo, infatti, sceglierà di andare a vivere con Steffy e Finn, ma in un primo momento la decisione del bambino farà piacere a Thomas. Lo stilista confiderà a Eric che il trasferimento di Douglas da Steffy è stata una mossa a suo vantaggio e visto che si tratta di sua sorella avrà più possibilità di stare con suo figlio. La figlia di Ridge, tuttavia, avrà intenzione di rispettare la parola data a Hope che in lacrime ha salutato Douglas prima darglielo in custodia.

Quando Thomas si presenterà a casa sua, Steffy gli dirà che non potrà restare: "Meglio che te ne vada".

Steffy non si farà impietosire da Thomas

Thomas sarà stupito dall'atteggiamento freddo di sua sorella che non gli concederà di vedere Douglas. Steffy ricorderà a Thomas che la responsabilità di quello che sta vivendo è soltanto sua, visto che ha chiamato gli assistenti sociali in piena autonomia.

La donna gli dirà che ha intenzione di rispettare tutte le regole e il bambino ha bisogno di un po' di tranquillità, per questo ha scelto lei e Finn. Thomas proverà ad insistere, ma Steffy sarà irremovibile: "Non hai idea di quanto mamma, papà ed io volevamo che fossi cambiato", dirà con amarezza.

Thomas sarà costretto ad andare via e non potrà fare a meno di ripensare ai momenti felici passati con Douglas, in particolare ricorderà quando lui e suo figlio si sono vestiti da pompiere e da cucciolo e farà una promessa: "Torneremo come eravamo".

La difficile situazione di Douglas, conteso da Thomas e Hope

Nelle puntate precedenti, il piccolo Douglas si è ritrovato al centro della disputa per la sua custodia. Dopo la decisione di Eric che ha preso il bambino e lo ha riportato allo chalet da Hope e Liam, Thomas ha ricominciato a combattere per riavere suo figlio.

Per evitare traumi a Douglas, pertanto Hope e Thomas hanno deciso che l'ultima parola sarebbe spettata a lui, ma il bambino non ha scelto nessuno dei suoi genitori. Per non fare un torto a sua madre o a suo padre, Douglas ha preferito andare a stare dalla zia Steffy e dallo zio Finn, allontanandosi dall'atmosfera pesante della sua famiglia.