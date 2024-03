A breve in Beautiful il piccolo Douglas scoprirà che Thomas ha incastrato Brooke e lo inviterà a dire la verità, ovvero che sia stato lui a chiamare i servizi sociali spacciandosi per Logan. Peccato che Thomas invece, si arrabbierà molto con il figlio e gli intimerà di non dire nulla a nessuno. Il bambino però non sembrerà disposto a mantenere il segreto.

Douglas scopre che Thomas ha incastrato Brooke con una app sul telefono

A breve nelle puntate in onda su Canale 5, Douglas scoprirà che il padre Thomas ha fatto un'azione riprovevole e lo inviterà a rimediare.

Il bambino infatti, giocando con il suo telefono, scoprirà la app che modifica le voci utilizzata dal padre per incastrare Brooke e far credere che sia stata lei ad avvertire i servizi sociali. Douglas sarà riuscito a recuperare i file cancellati e verrà quindi a sapere la verità: è stato Thomas in realtà a fare la telefonata al servizio Tutela Minori. Nel frattempo Ridge chiederà a Taylor di sposarlo e ciò dopo aver chiesto e ottenuto da Brooke l'annullamento del loro matrimonio. Logan non riuscirà ancora a capire il motivo per il quale Ridge l'abbia lasciata e sospetterà che dietro a tutto ci sia lo zampino di Thomas, ma di certo non sospetterà che il figliastro sia arrivato persino a manipolare una telefonata pur di metterla in cattiva luce agli occhi di Ridge.

Thomas intima a Douglas di tenere la bocca chiusa sulla finta telefonata

Thomas non potrà però cantare vittoria ancora a lungo, visto che non avrà fatto i conti con Douglas. Il bambino, scoperto il piano del padre contro nonna Brooke, lo affronterà senza timore. Thomas resosi conto che il figlio non avrà disinstallato la app come invece lui gli aveva chiesto, si infurierà con Douglas.

Di contro il bambino suggerirà al padre che la cosa migliore da fare sia quella di dire la verità e ammettere le proprie colpe. Thomas però non vorrà sentire ragioni e anzi, intimerà al piccolo Douglas di restare in silenzio e di non dire nulla a nessuno. Il bambino si ritroverà in una posizione scomoda, visto che non vorrà deludere il padre ma nel contempo saprà anche che ciò che ha fatto Thomas è sbagliato e non può rimanere un segreto.

Douglas e il precedente sullo scambio di culle

Ancora una volta Thomas coinvolgerà il suo stesso figlio in un segreto. Era successo tempo addietro in occasione dello scambio di culle riguardante la piccola Beth, la bambina di Hope che tutti credevano morta. Douglas era venuto a sapere che Beth in realtà era viva e anche in quel caso Thomas gli aveva intimato di tenere la bocca chiusa. Per fortuna alla fine il bambino aveva rivelato la verità, dando l'opportunità a Liam e Hope di riabbracciare la figlia.