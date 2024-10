Asu Alucahan supplicherà Tufan di non dire a Emir che lei ha mentito fornendo un falso alibi a Kemal. La donna avrà timore non per il marito ma per sé stessa, visto che potrebbe venire a galla il fatto è stata lei a procurare l'incidente d'auto di Nihan. Lo rivelano le anticipazioni della puntata della soap Tv Endless Love in onda mercoledì 23 ottobre 2024 ed in cui si vedrà anche come Kemal intenda aggirare la sorveglianza per poter entrare nella stanza di ospedale ed incontrare Nihan.

Asu supplica Tufan di non dire a Emir che lei ha mentito

La trama del 23 ottobre riprenderà dal momento in cui Tufan ha scoperto che Asu ha mentito e che non era con Kemal la sera prima dell'incidente di Nihan.

La donna ha quindi fornito un alibi falso al marito e Tufan vorrà capire per quale motivo lo ha fatto. Asu sarà disperata e chiederà a Tufan di non rivelare a Emir ciò che ha scoperto. Alucahan avrà infatti timore che il fratello possa scoprire che è stata lei a manomettere i freni dell'auto e a provocare l'incidente in cui Nihan ha rischiato di morire. Quest'ultima intanto, comincerà a stare meglio dopo il delicato intervento chirurgico a cui è stata sottoposta e lascerà la terapia intensiva per essere trasferita in reparto.

Kemal studia un piano per incontrare Nihan

Kemal vorrà incontrare la sua ex aggirando la sorveglianza messa in campo da Emir, ma non sarà affatto semplice. Soydere studierà un piano per poter entrare nella stanza di Nihan e chiederà aiuto non solo all'amico Zehir ma anche a Vildan.

Le anticipazioni riguardanti le puntate successive rivelano che Kemal riuscirà nel suo intento e a parlare finalmente con la madre di sua figlia. Nihan, ancora sconvolta per ciò che le è accaduto, lo accuserà di volerle portare via Deniz. Emir invece, sarà furioso quando scoprirà che Asu gli ha mentito fornendo un falso alibi a Kemal.

Quest'ultimo intanto, in accordo con Nihan, studierà un piano per portare Deniz in un luogo sicuro, lontano dalle grinfie di Emir.

Il finale di stagione di Endless Love previsto per l'inizio del 2025

La seconda e ultima stagione di Endless Love attualmente in onda su Canale 5, avrà il suo epilogo finale nei primi mesi del 2025.

Non si conosce ancora la data della messa in onda dell'ultima puntata e molto dipenderà dalla programmazione che Mediaset ha in serbo per questo finale di stagione. Con ogni probabilità, proprio come accaduto con il finale di Terra amara, anche gli ultimi episodi di Endless Love potrebbero essere trasmessi solo in prima serata. In questo modo, il gran finale di stagione slitterebbe di parecchie settimane rispetto alle previsioni iniziali dando il tempo a Mediaset di trovare un altro prodotto in grado di bissare il successo di questa serie.