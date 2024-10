Le anticipazioni della soap Tv di Endless Love in onda nel daytime e nella prima serata di giovedì 24 ottobre 2024 rivelano che Zeynep dopo aver trovato lavoro in una caffetteria accetterà di andare a vivere a casa di Hakan. Intanto Kemal riuscirà ad entrare di nascosto nella camera di ospedale di Nihan, la quale si risveglierà e lo manderà via.

Kemal riesce ad incontrare Nihan ma lei lo manda via: daytime del 24 ottobre

La trama del daytime del 24 ottobre si aprirà con un flashback in cui si vedranno Kemal e Nihan sette anni prima, felici e spensierati mentre guardano attraverso un caleidoscopio.

Tornando poi all'attualità, Kemal riuscirà ad entrare in ospedale grazie a Zehir e Vildan, eludendo la sorveglianza messa in campo da Emir. Soydere spacciandosi per un operatore sanitario, riuscirà ad entrare nella stanza della sua ex. Proprio in questo frangente la donna riaprirà gli occhi per la felicità di Kemal. Nihan ancora stordita dai farmaci cederà erroneamente che il suo ex le abbia portato via Deniz e per questo lo inviterà ad andarsene.

Zeynep trova lavoro e accetta di trasferirsi a casa di Hakan

Emir intanto, scoprirà che Asu gli ha mentito e che ha fornito un falso alibi a Kemal riguardo la sera prima dell'incidente. Kozcouglu andrà a casa della sorella e la minaccerà ma proprio in quel momento arriverà Soydere, che tenterà di soffocare il suo rivale.

Solo l'intervento di Asu eviterà il peggio. Emir in seguito, per vendicarsi di Asu le vieterà di vedere la madre. Kozcouglu inserirà una telecamera nell'orsetto che lascerà nella stanza di ospedale di Nihan e lo farà per poter spiare gli incontri tra la moglie e Kemal. Zeynep invece, troverà un lavoro in una caffetteria e accetterà l'offerta di Hakan di andare a vivere a casa sua.

Nihan e Kemal invece, saranno certi di essere spiati. Soydere consegnerà alla sua ex un telefono usa e getta per poter comunicare in sicurezza. Kemal verrà anche a sapere che Emir ha minacciato di fare del male a Deniz e questo non farà altro che alimentare la sua sete di vendetta contro Kozcouglu.

Endless Love raddoppia in prima serata

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Mediaset abbia deciso di dare ancora più spazio a Endless Love nel corso delle prossime settimane. Nel mese di novembre infatti, la dizi turca andrà in onda non solo nel prime time del giovedì, ma anche in quello del venerdì, attualmente occupato dalla fiction Storia di una famiglia perbene. La serie con Simona Cavallari terminerà il prossimo 1 novembre e per i due venerdì successivi Mediaset la dovrebbe rimpiazzare con gli episodi inediti di Endless Love. La dizi turca andrebbe quindi a scontrarsi il venerdì sera con la corazzata di Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show trasmesso su Rai 1.