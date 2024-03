Emir perderà la pazienza con Nihan e pretenderà da sua moglie un po' di intimità nella puntata di Endless Love in onda lunedì 18 marzo. Le anticipazioni spiegano che la donna non farà altro che respingere suo marito, ma dopo cinque anni di matrimonio, Emir la ricatterà. "Dal nostro quinto anniversario di nozze sarai davvero mia moglie", dirà l'uomo, ricordando a Nihan che suo fratello potrebbe finire in prigione da un momento all'altro se dovessero lasciarsi. La giovane sposa continuerà a pensare a Kemal, inconsapevole del fatto che l'uomo sia tornato ad Istanbul e l'abbia anche salvata da un annegamento.

Dopo aver chiesto a Leyla notizie di lui, Nihan si convincerà che la sua è stata un'allucinazione, ma ammetterà di essere ancora innamorata di lui.

Le nozze con Emir si trasformeranno in un incubo per Nihan

La vita di Nihan sarà molto infelice accanto a Emir e dopo aver accettato di sposarlo solo perché i suoi genitori e suo fratello sarebbero finiti nei guai le cose non miglioreranno. Il matrimonio tra i due sarà soltanto una farsa, visto che non ci sarà intimità e da parte di Nihan non ci sarà alcun sentimento nei confronti di suo marito. L'uomo continuerà a tradire sua moglie con Banu e sarà con lei anche durante la festa sullo yacht, tanto che Nihan deciderà di lasciare l'evento in anticipo facendosi venire a prendere da un barchino.

Durante il tragitto, la donna cadrà in mare e rischierà di annegare, ma fortunatamente due uomini arriveranno a salvarla. Uno di questi sarà Kemal, appena tornato a Istanbul per affari, ma dopo aver portato Nihan al sicuro si nasconderà per non essere visto da lei. Appena si riprenderà, la donna sarà certa di aver visto il suo vecchio amore, ma nessuno le darà credito e lei penserà che si sia trattato di un'allucinazione.

Il ritorno di Kemal e le bugie di Leyla

Kemal andrà a salutare la sua famiglia e poi andrà da Leyla a dirle che si trova in città in qualità di socio, dopo aver salvato gli uomini della miniera. Proprio in quel momento alla porta di casa della donna busserà Nihan e il ragazzo riuscirà a nascondersi. Sconvolta, Nihan chiederà alla sua amica se Kemal per caso fosse tornato, ma Leyla mentirà dicendole che l'uomo è fuori città.

Leyla rincarerà la dose ricordando a Nihan che anche se fosse a Istanbul per lei non cambierebbe nulla visto che è sposata con un altro uomo e poi sono passati cinque anni. La donna inviterà Nihan a voltare pagina come probabilmente ha fatto Kemal, ma per lei non sarà facile. Quando Nihan tornerà a casa troverà Emir che la rimprovererà per essere sempre distante da lui. L'uomo tenterà un approccio ma verrà allontanato e per questo perderà la pazienza. Emir ricorderà a Nihan che l'ha sempre amata e che lei dovrebbe cambiare atteggiamento visto che ha accettato di sposarlo. La donna gli risponderà di essere stata costretta alle nozze perché la sua famiglia sarebbe finita nei guai, ma Emir non vorrà saperne.

"Dal nostro quinto anniversario di nozze sarai davvero mia moglie", avvertirà. Come farà Nihan a restare con un uomo che non ha mai amato? La donna non resisterà a lungo e tornerà da Leyla per confidarle che il suo amore per Kemal è ancora troppo forte.