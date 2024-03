Nella notte tra mercoledì e giovedì 14 marzo, sul sito del Grande Fratello è stata pubblicata una clip inedita riguardante l'ennesimo confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L'attrice ha nuovamente rimproverato il compagno di reality per il modo in cui ha deciso di chiudere la frequentazione: "Mi hai lasciato in diretta, il giorno del mio compleanno".

Il fastidio di Luzzi

In una conversazione notturna, Beatrice e Giuseppe si sono ritrovati a parlare della frequentazione nata all'interno della casa del GF.

"Davvero pensi che io giochi sporco?", ha chiesto l'attrice a Garibaldi che a sua volta ha risposto: "Hai dimostrato che volevi solo me?".

Spiazzata Beatrice ha lasciato intendere che si riferiva ad una strategia di gioco e non al suo avvinarsi ad altri ragazzi all'interno del reality show: "Ma in quel senso dici?". Poi ha proseguito: "Come faccio a sapere che tu non l'avresti fatto se avessi avuto l'occasione? Se provavi qualcosa per me lo potevi dimostrare. Mi hai lasciato in diretta, il giorno del mio compleanno. Cosa vuoi da me? Mi hai messo all'angolo per sempre. Avresti dovuto fare qualcosa di immenso per recuperarmi".

In disaccordo Giuseppe ha ribadito di essere sempre stato interessato a lei, tanto che non ha mai avviato nuove frequentazioni all'interno del programma. Inoltre ha detto di essersi fatto da parte perché Beatrice ha sempre lasciato intendere di non voler più tornare con lui: "Tu mi hai detto che avevi l'alternativa al jolly".

Infine Luzzi ha spiegato a Garibaldi di essersi comportato male nei suoi confronti dopo l'interruzione della frequentazione: "Pensa come avrebbe dato fastidio a te se io avessi applaudito con altri 10 alle cose che dicevano contro di te".

Un breve riepilogo del percorso Luzzi-Garibaldi

I due concorrenti avevano deciso di intraprendere una frequentazione, ma a causa dei continui litigi Giuseppe decise di mettere un punto.

Da quel momento Luzzi e Garibaldi si sono accusati a vicenda di aver giocato l'uno con l'altro: il 31enne ha detto di essersi sentito usato, mentre l'attrice ha sempre sostenuto che Giuseppe si sia fatto influenzare dal giudizio di Anita Olivieri.

Da quando Garibaldi è tornato nella casa del GF (in seguito a un lieve malore) tra lui e Beatrice sembra essere tornato il sereno, tanto che i due trascorrono spesso del tempo insieme.

Giuseppe ha più volte detto di essersi pentito per non avere rivolto parola alla 53enne per diversi mesi, mentre Luzzi ha più volte cercato di fare capire che insieme i due avrebbero potuto costruire un bellissimo rapporto e sarebbe proseguito anche lontano dai riflettori di Canale 5.