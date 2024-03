Emir non avrà pietà nemmeno per il suocero Önder durante le prossime puntate di Endless love. Si renderà conto che sta ficcando il naso nei suoi affari, così ordinerà di ucciderlo. Vorrà che muoia in un incidente stradale e in quella macchina, guidata da un suo complice, ci sarà anche Tarik, ignaro di cosa sta per succedere. Dopo l'incidente colui che è alla guida scapperà, Tarik invece scenderà per prestare soccorso a Önder.

Emir corteggia Zeynep

Emir, per vendicarsi di Kemal, punterà i suoi due fratelli: Zeynep e Tarik. Con la prima inizierà un lungo e serrato corteggiamento: non solo la regalerà un prezioso vestito e la inviterà a mangiare fuori, ma le farà vivere delle serate da sogno.

Per esempio con l'elicottero voleranno fino a Bursa per vedere il concerto di un artista pop molto popolare in Turchia e grazie alle conoscenze di Emir riuscirà a incontrarlo nel backstage.

A Zeynep sembrerà di vivere una favola, nonostante a casa la situazione sia ben diversa, visto che Salih si presenterà dai suoi per chiedergli la mano, ma la ragazza non avrà nessuna intenzione di sposarlo.

Anche Tarik nel mirino di Emir

Per quanto riguarda Tarik, invece, Emir gli metterà in testa la possibilità di crearsi un proprio salone da barbiere e di staccarsi dal padre. Lui ovviamente non avrà i soldi per farlo, ma Emir staccherà a suo nome un assegno e gli prometterà che il suo team l'aiuterà a cercare ben presto un locale in cui possa aprire il suo salone.

Una mattina Tarik attenderà un passaggio proprio per andare a vedere uno di questi locali. Passerà a prenderlo un uomo mandato da Tufan, ma Tarik non potrà immaginare che assisterà a qualcosa di terrificante.

Önder rischia di morire

L'uomo che passerà a prendere Tarik, in realtà, sta progettando "la fine" di Önder. Per Emir il suocero sta diventando troppo impiccione in merito ad alcuni suoi affari, così chiederà ai suoi uomini di farlo fuori.

Önder sarà a pranzo in un ristorante e il cameriere avviserà i complici quando sarà intento ad andare via.

L'uomo incaricato da Emir, e con in macchina Tarik, arriverà a tutta velocità di fronte al ristorante in cui si trova Önder e lo investirà. Non gli presterà soccorso e scapperà via, ma dopo un paio di metri Tarik non se la sentirà di essere complice di questo possibile omicidio, così scenderà dalla macchina e correrà a prestare soccorso a Önder.

Lo troverà a terra esanime. Tarik passerà dei guai per questo?

Neslihan Atagül racconta la sua malattia

Nella puntata del 24 marzo di Verissimo è stata ospite Neslihan Atagül, colei che in Endless love interpreta il ruolo di Nihan. L'attrice ha avuto modo di parlare non solo della serie tv, ma anche della sua vita privata. Da diverso tempo soffre della sindrome dell'intestino permeabile, che se trascurata può causarle dei problemi neurologici. Non può assumere alimenti geneticamente modificati, per questo insieme al marito hanno iniziato a coltivare un proprio orto.