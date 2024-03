"Oh raga stasera in protezione, mi raccomando", con queste affermazioni Beatrice Luzzi ha lasciato intendere a Massimiliano Varrese che in un eventuale televoto per la finale del Grande Fratello tra Perla Vatiero e Letizia Petris vorrebbe portare quest’ultima. Da settimane, alcuni concorrenti hanno intenzione di far arrivare tra i finalisti i “veterani” ovvero coloro che hanno varcato la porta rossa da più tempo rispetto ai nuovi entrati.

Le parole di Luzzi

Durante il pranzo di oggi, giovedì 21 marzo, Beatrice si trovava al tavolo con Massimiliano Varrese e Letizia Petris quando ha chiosato: "Oh raga stasera in protezione, mi raccomando".

Nel momento in cui l’attore ha chiesto a cosa si stesse riferendo, Luzzi ha indicato con la testa Letizia.

Poco dopo Varrese ha rivelato chi vorrebbe in finale: "Se devo essere sincero io in finale vorrei Simona, Beatrice, Rosy, Letizia, Giuseppe e Federico". Dunque, Varrese come Luzzi hanno escluso Perla Vatiero in un eventuale finale del Reality Show.

La reazione di alcuni utenti dal web

Ovviamente il discorso di Beatrice Luzzi non è passato inosservato e sui social X diversi utenti stanno esprimendo un loro parere: c'è chi critica l'attrice accusandola di fare strategie e chi invece è dalla sua parte.

Un utente ha affermato: "Quindi ha deciso di lasciare fuori Perla?". Un altro ha aggiunto: "Cosa vi avevamo detto?

Bea l'avrebbe pugnalata alla fine. E lo fa con Greta, lisciata solo per mandare avanti Sergio, solo il tempo di far fuori Anita. Voi Bea non l'avete mai capita, è tutta egoismo e strategia". In merito al discorso di Varrese, un telespettatore ha chiosato: "In pratica Max li vuole tutti in finale, tranne Perla". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Massimiliano vuole Perla fuori perché non sa perdere con lei".

Tra i vari commenti c'è chi ha criticato Beatrice per avere fatto cenno con la testa: "Ma lei che dice sì?". Un utente è convinto che vogliano eliminare Perla Vatiero dalla finale, perché è una delle concorrenti in lizza per la vittoria anche se ancora non ha un posto da finalista. Un utente invece ha chisoato: "Quanta rabbia, ma si può volere in finale Simona o Federico che non hanno fatto nulla?".

GF: anticipazioni semifinale

Giovedì 21 marzo su Canale 5 andrà in onda la semifinale del GF a partire dalle 21:30.

Simona Tagli, Federico Massaro e Alessio Falsone sono al televoto: il meno votato tra di loro dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Inoltre ci saranno delle nuove eliminazioni a sorpresa, ma verrà decretato anche il quarto finalista.

Infine si parlerà di quanto accaduto in questi giorni, tra cui un nuovo scontro tra Perla e Federico.