Vittorio mentirà a Matilde e andrà a bussare a sorpresa alla porta di Marta nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di mercoledì 27 marzo. Nel frattempo, Rosa otterrà l'intervista da Adelaide che non perderà occasione per tentare di metterla in difficoltà, ma la ragazza se la caverà bene. Elvira, invece, inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti di Tullio e Maria sarà pronta a parlare con Vito della proposta ricevuta da Defois.

La gelosia di Matilde e la bugia di Vittorio

Tra Marta e Vittorio continueranno gli incontri per arrivare all'annullamento del matrimonio, ma Conti non sarà completamente sincero con Matilde.

Le trame non rivelano quale bugia racconterà Vittorio alla sua compagna, ma il pericolo di un ritorno di fiamma con Marta, almeno per il momento, non dovrebbe esserci. La figlia di Guarnieri sta faticando molto a vedere Vittorio, ma ha deciso di reprimere i suoi sentimenti, quindi si esclude che succeda qualcosa tra i due che Conti debba nascondere a Matilde. L'ipotesi più probabile è che Vittorio eviti di raccontare alla sua compagna che sta vedendo con frequenza Marta, visto che Matilde è molto gelosa di lei. La cosa certa, tuttavia, è che dopo aver parlato con la sua compagna Vittorio andrà a bussare a sorpresa alla porta di Marta. Questo certamente complicherà ancora di più la situazione per la figlia di Umberto.

Maria deciderà di parlare con Vito

Per Rosa arriverà il momento di passare all'azione e scrivere l'articolo richiesto da Roberto per il Paradiso Market. Nonostante la paura di un rifiuto da parte della contessa, Rosa sarà sorpresa positivamente perché Adelaide accetterà di rispondere alle sue domande. Per la ragazza non sarà una passeggiata, perché la contessa proverà a metterla in difficoltà, ma Rosa saprà svolgere il suo lavoro al meglio e non si lascerà condizionare dall'emozione.

Per Elvira, invece, continueranno le difficoltà con Tullio, tanto che la ragazza inizierà a mettere in discussione il suo fidanzamento e avrà diversi dubbi in merito. Maria sarà tormentata dai sensi di colpa per non aver ancora parlato con Vito di Defois e deciderà di affrontare la questione.

La reazione di Vito è ancora un mistero, possibile partenza di Maria

Come reagirà Vito alla proposta di Defois per la sua fidanzata? Le anticipazioni non spiegano i particolari, ma è probabile che Maria parli al suo fidanzato dell'eventualità di un trasferimento a Parigi. In questo caso per Vito non sarebbe facile appoggiare la giovane stilista, visto che ha faticato molto a perdonare il suo tradimento con Matteo. Per Maria, invece, allontanarsi da Milano potrebbe essere l'occasione giusta per riflettere sui suoi sentimenti visto che pur essendo tornata con Vito è ancora attratta da Matteo. Tutto resta ancora da scrivere nel futuro di Maria che potrebbe ancora cambiare da un momento all'altro.