Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di lunedì 4 dicembre Tancredi (Flavio Parenti) sarà protagonista. L'uomo soffrirà molto per l'allontanamento di Matilde (Chiara Baschetti) e sarà pronto a combattere pur di riaverla nella sua vita. La signora Frigerio, invece, non avrà nessuna intenzione di tornare con suo marito, ma non penserà di dare una seconda possibilità neppure a Vittorio (Alessandro Tersigni).

Nel frattempo Agata (Silvia Bruni) inizierà con entusiasmo la scuola di disegno e Vito (Elia Tedesco) progetterà la sua proposta di matrimonio per Maria (Chiara Russo).

Infine, Alfredo (Gabriele Anagni) sospetterà che Leonardo (Emanuele Turetta) abbia un certo interesse nei confronti di Irene.

La nuova avventura di Agata e la proposta di Vito per Maria

Per Agata avrà inizio una nuova fase della sua vita con la prima lezione al corso di disegno. La sorella di Maria sarà entusiasta per questa avventura che le farà sognare un futuro artistico. Ciro, anche grazie all'intervento di Roberto, alla fine si è convinto che la cosa migliore da fare era permettere a sua figlia di coltivare la sua passione. La ragazza sarà determinata e metterà tutto il suo impegno in questa nuova avventura, anche per dimostrare alla sua famiglia di potercela fare. Nel frattempo, Vito sognerà un futuro con Maria e parlerà con Ciro e i suoi amici della proposta di nozze che farà alla sua fidanzata.

L'uomo penserà a un'idea che possa rendere indimenticabile questo momento e lasciare Maria senza parole.

Matilde ancora adirata con Vittorio e Tancredi

Nel frattempo Tancredi sarà sempre più determinato a riconquistare il cuore e la fiducia di Matilde. Non sarà facile per lui rimediare a un fatto così grave come quello dell'incendio al mobilificio, ma non si arrenderà: Di Sant'Erasmo è pronto a battersi a qualunque costo per recuperare il suo matrimonio.

Anche Vittorio penserà a Matilde e sarà molto dispiaciuto per averla delusa. La signora Frigerio, invece, non riuscirà a perdonare nessuno dei due uomini. Tancredi ha rovinato l'azienda di famiglia e Conti sapeva tutto e non glielo ha detto: per Matilde sarà difficile tornare sui suoi passi e la ferita sarà troppo profonda.

Alfredo avrà dubbi sul comportamento di Leonardo Crespi

Ci sarà ampio spazio anche per Alfredo che non riuscirà a sentirsi sicuro del suo rapporto con Irene. Secondo Perico, infatti, ci sarebbe un interesse per la sua fidanzata da parte di Leonardo Crespi. Alfredo temerà il suo rivale che oltre a essere affascinante ha anche un ottimo lavoro. Essendo un uomo di successo, Crespi potrebbe affascinare Irene e il confronto con lui sarà duro da reggere per Perico.