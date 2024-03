Per Maria si apre la strada parigina: le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata in onda il 25 marzo su Rai 1 vedono Defois chiederle di andare a Parigi. Non è un periodo semplice, anche se sta nuovamente con Vito, tornato sui suoi passi. Il pensiero è sempre rivolto a Matteo, che invece le ha promesso di farsi da parte. Intanto Marta e Vittorio devono incontrarsi per risolvere il problema burocratico legato al mancato annullamento del loro matrimonio.

Maria non è felice con Vito

Vito ha cambiato idea e ha perdonato Maria nonostante il dolore e la rabbia per il tradimento.

Il suo è un amore troppo grande e non è riuscito a voltare pagina. La giovane Puglisi è ancora fidanzata con Vito, ma non sembra affatto contenta. Anche se prova in tutti i modi a soffocare i suoi sentimenti, non fa che pensare a Matteo. La proposta inaspettata di Defois, che la vuole incontrare a Parigi, la destabilizza ancora di più.

Marta e il dolore per la fine del suo amore con Vittorio

Questa volta Adelaide non è riuscita a fare granché, anche se ha scomodato il Vescovo. Marta e Vittorio devono annullare il loro matrimonio e sono costretti a ripercorrere tutta la loro travagliata storia d'amore, che non sembra ancora essere finita. Marta non è felice al pensiero di riaprire vecchie ferite.

Il Paradiso si prepara alla settimana di Pasqua

La Pasqua si sta avvicinando e, come in ogni occasione, Vittorio deve organizzare qualcosa di speciale per il suo grande magazzino. Nel frattempo Clara sta per gareggiare in bicicletta e Alfredo le propone di installare il cambio che ha inventato. Un po' azzardato, dato che non ha ancora ottenuto il brevetto ufficiale ma solo il finanziamento da parte di Marcello, che crede fermamente nell'idea di Perico.

Ipotesi nuove puntate: Clara squalificata per colpa di una soffiata

Se Clara accettasse di installare il cambio sulla sua bicicletta si aprirebbero diverse ipotesi. Potrebbe vincere e fare in modo che l'idea di Perico si concretizzi in un progetto milionario, oppure essere squalificata per la mancata approvazione del cambio.

Non si esclude che qualcuno geloso di Alfredo possa fare una soffiata alla commissione della gara, così da annullarla per violazione del regolamento. Resta il fatto che, cambio o non cambio, Clara non riesce a togliersi dalla testa Perico, anche se è fidanzato. Alfredo le vuole bene, le è grato per il suo sostegno incondizionato, ma pare non accorgersi di cosa prova nei suoi confronti. I fan della soap vedrebbero molto bene Clara e Alfredo insieme, due giovani semplici e spontanei, ben diversi dall'ambiziosa Irene, che ha sempre sognato un uomo facoltoso e con una buona posizione al suo fianco.