Marta e Vittorio si baceranno prima di annullare le loro nozze nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 dall'8 al 12 aprile. Conti, però, non avrà ancora le idee chiare sul suo futuro sentimentale. Infine, Barbieri partirà per Francoforte prima di parlare con suo fratello e Matteo sembrerà sparito nel nulla prima di poter comunicare con Marcello.

Adelaide e Marcello si riappacificheranno

Marta dovrà risolvere un'ultima incombenza prima dell'annullamento delle nozze con Vittorio, mentre lui sarà ancora confuso sui suoi sentimenti. Quando Matilde dovrà assentarsi da Milano per lavoro, i due ex coniugi si incontreranno nuovamente e tra loro scatterà un bacio.

Marta e Vittorio proveranno a chiarire quello che c'è tra loro, ma Conti non avrà le idee chiare su quello che desidera per il suo futuro. Tancredi, invece, chiederà a Matilde un sostegno per il progetto di suo padre senza parlarle ancora dei suoi sentimenti. Quando Di Sant'Erasmo apprenderà del riavvicinamento tra Marta e Vittorio, però, non avrà buone intenzioni. Non si esclude che l'uomo riveli tutto a sua moglie per allontanarla da Vittorio. Ci saranno novità anche per Marcello che si riappacificherà con Adelaide e questo darà fastidio a Umberto.

Maria dirà alla sua famiglia che lascerà Vito

Maria tornerà da Parigi con le idee chiare sui suoi sentimenti: ama Matteo e vuole stare con lui. Ciro non prenderà bene la decisione di sua figlia di lasciare Vito, ma la ragazza sembrerà determinata a non tornare più indietro.

Portelli chiederà a Maria di trasferirsi con lui in Francia per iniziare una vita insieme, ignaro del fatto che Malvezzi lo stia spiando per riferire tutto a Guarnieri. Nel frattempo Marcello deciderà di partire per Francoforte e firmare il contratto con Hofer e Matteo sceglierà di fermare suo fratello per dirgli che si tratta di un imbroglio.

Portelli, tuttavia, non riuscirà a confessare a Marcello i piani di Umberto perché sparirà nel nulla senza dare alcuna spiegazione.

Dietro la sparizione di Matteo c'è Umberto?

Che fine ha fatto Matteo? Le trame lasciano un alone di mistero sul destino di Portelli, ma è possibile che Umberto agisca per evitare di farsi smascherare da Marcello.

In questo caso, Matteo sarebbe in serio pericolo perché Guarnieri potrebbe averlo rapito. Non si esclude, però, che Matteo riceva una riposta positiva da Maria e si allontani dall'Italia insieme a lei, evitando di affrontare Umberto. Se così fosse, però, Matteo troverebbe certamente un modo per impedire a Marcello di firmare il contratto che lo manderebbe in rovina.