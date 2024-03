Le anticipazioni degli episodi di Terra Amara del 4 e 5 marzo 2024 rivelano che Fikret verrà ferito durante la guerra civile in Libano e finirà in ospedale.

Sermin, invece, continuerà ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti della figlia Betul, tanto da cacciarla via di casa.

Colak invece continuerà ad essere attento ai suoi affari, intenzionato a prendere parte ad una importante gara d'appalto.

Fikret finisce in ospedale, Sermin caccia via sua figlia: anticipazioni Terra amara del 4 marzo

Durante l'appuntamento del 4 marzo, Fikret e Cetin si ritroveranno bloccati in Libano dove si sta combattendo la guerra civile.

Fikret verrà ferito nel tentativo di raggiungere al più presto l'ambasciata per mettersi in salvo. L'uomo verrà soccorso in tempo da Hakan che, nel frattempo, è volato in Libano su richiesta di Zuleyha: riuscirà a portarlo in ospedale e a fare in modo che venga salvato nel breve tempo possibile.

Intanto a Cukurova arriveranno dei nuovi aggiornamenti sulla guerra civile e tale situazione non farà altro che destare grande preoccupazione nel cuore di Lutfiye e in quello di Zuleyha.

Betul, invece, cercherà di riavvicinarsi di nuovo alla sua mamma e provare così a recuperare il loro rapporto. La reazione di Sermin, però non sarà quella sperata: la donna caccerà via sua figlia, intimandole di andare via dall'abitazione che avevano condiviso fino a questo momento.

Fikret inganna Zuleyha

Grazie all'aiuto di Hakan, Fikret e Cetin riusciranno a rientrare a Cukurova ma il fratellastro di Demir deciderà di ingannare Zuleyha, nascondendole la verità su Mehmet. L'uomo, infatti, non le dirà la verità su quanto ha scoperto facendole credere che Mehmet non sia il vero Hakan.

Le anticipazioni dell'episodio di martedì 5 marzo 2024, invece, rivelano che Colak deciderà di prendere parte ad una importante gara d'appalto: il perfido imprenditore si dirà pronto ad utilizzare ogni mezzo in suo possesso per riuscire a vincerla.

Anche Abdulkadir nutre un forte interesse per questa gara d'appalto, motivo per il quale si intrufolerà di nascosto nell'abitazione di Colak, per cercare di avere informazioni da Betul sull'offerta che ha preparato il suo rivale.

Sermin si era sentita tradita dalla figlia

Negli episodi precedenti della soap opera, Betul aveva sperato in un possibile matrimonio con Colak, verso il quale iniziava a nutrire un sentimento.

Il progetto della donna, però, è svanito nel momento in cui vide la figlia in dolce compagnia dell'imprenditore che, ammaliato dalla sua bellezza e dal su carisma, si disse pronto ad iniziare una storia d'amore insieme.

I due hanno addirittura annunciato le nozze e, sentendosi tradita dalla figlia, Sermin ha scelto di voltarle le spalle.