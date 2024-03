Negli episodi di Beautiful in onda dal 4 al 9 marzo, Liam sarà sempre più geloso della vicinanza tra Hope e Thomas e deciderà di non prendere parte alla sfilata della moglie poiché non può sopportare di vederla al fianco del giovane Forrester. In questo modo però finirà per deludere tutti. Nel frattempo Sheila cercherà di conquistare Deacon, così da fargli dimenticare Brooke.

Finnegan ricorda a Thomas che Hope è sposata

Liam vorrà convincere il piccolo Douglas a tornare a casa con lui, ma il bambino ribadirà la volontà di rimanere dal nonno. Spencer a questo punto confiderà in Hope, che però sembrerà essere ormai sottomessa a Thomas.

Inoltre Liam vedrà la moglie fare da modella a Thomas Forrester e la sua gelosia aumenterà a dismisura quando vedrà il bambino abbracciare i suoi genitori.

Intanto Katie non gradisce il comportamento di Bill che, dopo il suo rifiuto, ha deciso di riprovarci con Brooke. L'ex signora Spencer si mostrerà delusa, ma nello stesso tempo sarà contenta di essersi avvicinata a Carter.

Nel frattempo Sheila cercherà di conquistare Deacon, sperando così di fargli scordare Logan senior. Thomas invece riferirà a Steffy della collaborazione che ha avviato con Hope e la ragazza intuirà che il fratello è ancora ossessionato dalla sua ex. Finn invece ricorderà al cognato che la giovane Logan è sposata con Spencer.

Ridge ringrazia Hope per avere creduto in Thomas

Liam sarà preoccupato per Hope e la spronerà a capire chi è veramente Thomas, ossia una persona pericolosa che in passato ha messo in difficoltà la sua famiglia.

Arriverà poi il giorno della sfilata e Forrester sarà certo che andrà bene. Intanto Steffy sarà grata a Carter, Katie e Justin per l'ottimo lavoro svolto, mentre Liam andrà alla Forrester Creations per comunicare alla moglie che non parteciperà all'evento in quanto non tollererebbe di vederla sulla passerella insieme a Thomas.

Katie sarà dispiaciuta per l'assenza dell'uomo, mentre Hope fino all'ultimo spererà nella presenza del marito tra il pubblico.

Alla fine dell'evento Ridge ringrazierà Brooke per la sfilata e per aver sostenuto suo figlio in questo progetto; in tutto questo lei non comprenderà perché il genero abbia lasciato la moglie da sola in un giorno per lei così speciale.

Infine Bill incoraggerà il proprio figlio a combattere per il suo matrimonio.

Nelle puntate precedenti: Brooke respinge Bill

Nelle puntate già andate in onda la settimana precedente, intanto Hope ha rinvenuto nell'ufficio di Thomas un manichino con le proprie sembianze e ha chiesto immediate spiegazioni al giovane. Ma poi è finita per credere alle sue giustificazioni, difendendolo da chi ne ha provato a mettere in evidenza la sua pericolosità.

Inoltre Sheila ha ribadito a Deacon la convinzione che Brooke non tornerà con lui, infine Brooke Logan ha respinto le avances di Bill.