Per Betul Arcan le cose si metteranno male nelle prossime puntate di Terra amara, visto che il suo piano per diventare la moglie di Colak andrà in fumo. L'uomo scoprirà poco prima delle nozze che lei lo voleva avvelenare e inscenerà un finto matrimonio, per poi sequestrare la donna. Betul scoprirà solo in seguito di non essere la legittima consorte dell'uomo e quindi il suo sogno di diventare ricca svanirà.

Colak scopre che Betul lo voleva avvelenare e inscena un finto matrimonio

Niente da fare per Betul Arcan. Il suo piano per entrare in possesso delle ricchezze di Colak andrà in fumo.

L'uomo scoprirà che la sua futura moglie lo voleva avvelenare la prima notte di nozze e per vendicarsi di lei, inscenerà un finto matrimonio. Colak verrà a sapere dei piani di Betul poco prima delle nozze.

Qualcuno lo informerà che lo stesso giorno fissato per il matrimonio, Betul si è procurata del veleno, con l'intento di farlo bere a Colak la prima notte di nozze. Ovviamente l'uomo andrà su tutte le furie e vorrà farla pagare a Betul. Chiederà quindi ai suoi uomini di organizzare un finto matrimonio. La figlia di Sermin, ignara di essere stata smascherata, andrà avanti con il proprio piano e si preparerà per la cerimonia.

Betul scopre di non essere la moglie di Colak: lui la lascia in miseria

Tutti si svolgerà senza intoppi e al termine della cerimonia Betul Arcan sarà davvero convinta di essere diventata la moglie di Hasmet Colak. La figlia di Sermin non saprà di essere caduta in trappola. Se ne renderà conto da lì a breve. Colak andrà su tutte le furie nel momento in cui lei, poco prima della prima notte di nozze, cercherà di far bere al marito una misteriosa limonata.

Solo a questo punto, Betul capirà di essere stata smascherata, visto che quello che crede essere suo marito, la sequestrerà e la rinchiuderà in uno scantinato della Villa. Sarà Zuleyha a liberare Betul dalle grinfie di Colak.

La figlia di Sermin scoprirà poco dopo di essere rimasta senza niente e che il suo piano è fallito.

Un avvocato le farà sapere che non potrà godere nemmeno di un centesimo della fortuna di Colak visto che quello che si era celebrato non era altro che un finto matrimonio. Un duro colpo per Betul che ora si ritroverà in miseria.

Il punto sul personaggio di Betul Arcan

Il personaggio di Betul è entrato in scena al termine della terza stagione di Terra Amara. Sin da subito si è intuito come fosse una persona avida e senza scrupoli, proprio come la madre Sermin. Betul non solo si è appropriata indebitamente di alcuni beni della Holding Yaman, ma aveva architettato un piano per entrare in possesso dell'eredità di Fekeli, cercando di farsi sposare da Fikret. Quest'ultimo aveva fatto saltare le nozze all'ultimo una volta scoperto che la sua promessa sposa era una truffatrice.

Non contenta Betul ha quindi poi spostato le sue mire su Colak, ma anche in questo caso il suo piano è miseramente fallito.