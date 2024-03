Continua l'appuntamento serale con Terra Amara che torna in onda venerdì 22 marzo su Canale 5 e vede Zuleyha in apprensione per la scomparsa di Gaffur e Selamet. I due uomini saranno incaricati di vendere i gioielli di Altun, in quanto le occorreranno i soldi per saldare il debito contratto con il fisco. Ma quando giungerà l'ufficiale giudiziario, la vedova di Demir non avrà il denaro a disposizione e si vedrà pignorare la villa. In seguito si scoprirà che Selamet e Gaffur sono stati rapinati e rinchiusi all'interno del vano bagagli di un'auto.

Pignorata la villa di Zuleyha, Gaffur e Selamet rinchiusi nel bagagliaio

Zuleyha si ritroverà in grossi guai con il fisco. Nelle precedenti puntate si è scoperto che Betul ha boicottato di proposito tutti i solleciti fiscali indirizzate alla rivale. Lo scopo della figlia di Sermin è quello far sì che villa Yaman venga pignorata per poi essere acquistata all'asta da Colak.

Quando l'ufficiale giudiziario giungerà alla tenuta per riscuotere il pagamento del debito, Gaffur e Selamet saranno ancora impegnati a vendere i gioielli. La villa sarà pignorata, ma Altun sarà ancora speranzosa perché con la cessione dei suoi preziosi potrà saldare il debito. Tuttavia, il tempo passerà e di Gaffur e Selamet non ci sarà alcuna notizia.

Preoccupata per i suoi operai, Zuleyha andrà a cercali insieme a Rasit e Ibo. Si scoprirà che Selamet e Gaffur sono stati rapinati dei gioielli e rinchiusi all'interno del cofano della macchina.

Avendo perso la sua casa, Altun non potrà fare altro se non portare l'intera famiglia e i suoi braccianti in albergo.

Frattanto, stanca di essere additata come l'amante di Colak, Betul lascia la casa dell'uomo.

In realtà lo scopo della donna sarà quello di spingerlo a chiedere la sua mano, in modo da diventare ricca. Peccato che le cose non andranno come programmato da Betul.

Hakan arresta il presunto fratello di Mujgan

L'arrivo di Mujdat terrà banco nelle prossime vicende di questa soap opera turca. L'uomo si è presentato al cospetto di Fikret dicendo di essere lo zio di Kerem Ali, nonché fratello della defunta Mujgan.

Mujdat minaccerà di portare via con sé il bambino, a meno che non riceva una ricca corresponsione in denaro. Lo scopo dell'uomo sarà essenzialmente quello di estorcere dei soldi, circa 10 milioni di lire.

Avendo necessità di denaro, Fikret chiederà a Zuleyha di prestarle del denaro per poi consegnarli a Mujdat, il quale accetterà i soldi e rinuncerà all'affido di Kerem Ali.

In seguito Hakan farà arrestare il presunto fratello di Mujgan, ma Fikret crederà che dietro il rapimento del bambino si celi lo zampino di Hakan.

Fan stanchi delle continue sfortune di Gaffur

Nella prossima puntata di questo sceneggiato, non si metterà bene la situazione per Zuleyha e i suoi uomini. La notizia che Villa Yaman sarà pignorata sta impazzando sui social ed ha lasciato i fan della soap opera turca a bocca aperta dallo stupore.

Purtroppo Zuleyha non riuscirà a ricevere in tempo i soldi derivanti dalla vendita dei suoi gioielli, perché Gaffur e Selamet saranno rapinati. Come se non bastasse, i due uomini verranno rinchiusi nel vano bagaglio. A tal proposito, i fan si sono definiti stanchi di vedere sempre Gaffur al centro dell'attenzione.

"Ci state prendendo in giro... ci mettete davanti sempre quel cretino di Gaffur", queste le parole di una fan. "Io trovo noiosi e stancanti tutti i battibecchi della bassa manovalanza. 'Sto Gaffur sempre più scemo, mi sono stufata" ha commentato un altro utente. "Noooo, anche Gaffur?" ha chiesto una fan, sconvolta per quello che accadrà al personaggio.