Il destino di Sermin si rivelerà particolarmente bizzarro nel finale della quarta stagione di Terra Amara. La donna, infatti, si ritroverà a dover mettere da parte la sua aura da grande signora e accettare di fare un lavoro umile pur di riuscire a sopravvivere.

La mamma di Betul verrà assunta come addetta alla pulizie: un lavoro che per lei si rivelerà umiliante, tanto da vergognarsi e mortificarsi per la fine che le è toccata.

Sermin assunta come donna delle pulizie: anticipazioni di Terra amara, 4^ stagione

Le anticipazioni sulla quarta e ultima serie della soap proposta su Canale 5 rivelano che Sermin si ritroverà come un'anima sperduta per le strade di Cukurova dopo che sua figlia verrà condannata per la morte di Hakan.

La donna ha perso tutto: non ha più soldi e neppure una casa dove alloggiare. I suoi amici proveranno a darle una mano, ma lei rifiuterà ogni tipo di aiuto concreto.

Per via della sua avidità, la donna ha perso tutto e adesso si ritroverà anche senza la sua complice Betul, che finirà in manette in Siria. A quel punto, quindi, si renderà conto che l'unica soluzione plausibile è quella di chiedere aiuto al sindaco della città. Le anticipazioni turche della soap rivelano che Sermin non si farà problemi a recarsi da Lutfiye per implorarle di darle un lavoro.

'Voglio morire', la disperazione di Sermin per il suo nuovo lavoro

Il sindaco accoglierà la sua richiesta, ma le farà presente di avere a disposizione soltanto un posto come addetta alle pulizie.

"Il posto nel reparto pulizie è quello rimasto, se vuoi te lo darò", esclamerà la donna intenzionata ad aiutare Sermin. Un duro colpo per l'avida signora che, di punto in bianco, si ritroverà a stravolgere la sua vita e morirà di vergogna al solo pensiero che la gente possa vederla in quelle condizioni.

"Che peccato che la gente mi veda così, voglio morire", sono le parole che sussurrerà la mamma di Betul durante il suo primo giorno di lavoro come addetta alla pulizie a Cukurova.

Arriva Endless Love, la nuova soap turca del primo pomeriggio di Canale 5

In attesa delle puntate conclusive della quarta serie, Mediaset sta per lanciare una nuova soap turca nel pomeriggio di Canale 5. Dal prossimo lunedì 11 marzo arriverà Endless Love, un nuovo prodotto che in patria ha debuttato nel 2015 e arriverà in Italia con quasi dieci anni di ritardo dalla messa in onda.

La serie avrà il compito di trainare nel migliore dei modi Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi mentre al sabato pomeriggio andrà in onda in versione speciale prima dell'appuntamento con Verissimo condotto con successo da Silvia Toffanin.