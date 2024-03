In Terra Amara Vahap rischierà di far fuori il fratello Abdülkadir. Come raccontano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, gli sparerà sul petto per impedirgli di rapire Betül. Abdülkadir finirà in ospedale e Vahap si sentirà in colpa per quanto combinato, così andrà a fargli visita. Quando lo vedrà in coma su quel letto, però, si renderà conto di quanto il fratello sia veramente importante per lui e pregherà affinché non muoia.

Il rapporto in bilico tra Abdülkadir e Vahap

Nelle puntate di Terra amara attualmente in onda i rapporti tra Abdülkadir e Vahap non sono proprio idilliaci.

Quest'ultimo non collabora più con il fratello ed è passato dalla parte del nemico, visto che ormai è diventato uno scagnozzo di Çolak.

Una collaborazione che lo porta a compiere delle cose che non avrebbe pensato di fare. Insieme a lui attacca la villa di Züleyha, ovvero la donna per cui nutre un sentimento ai limiti dell'ossessione, ma la cosa più grave accadrà prossimamente quando Vahap, per obbedire a un ordine di Çolak, rischierà di uccidere Abdülkadir.

Vahap rischia di uccidere Abdülkadir

Abdülkadir non vuole che Betül sposi Çolak, proverà a farla ragionare ma non ci sarà nulla da fare, per questo progetterà di rapirla proprio mentre si starà recando alla cerimonia nuziale, ma Vahap proverà a impedirglielo sparandogli sul petto.

Abdülkadir finirà in ospedale in condizioni gravi: verrà sottoposto ad un intervento chirurgico, ma nonostante ciò rischierà la vita. Sarà in coma farmacologico e durante la sua degenza Vahap andrà a fargli visita, anche perché è ancora sotto shock per ciò che ha fatto.

Vahap al capezzale del fratello: 'Ti prego perdonami per quello che ti ho fatto'

Vahap sarà disperato quando vedrà il fratello coricato su quel letto d'ospedale e con il sondino. Si siederà vicino a lui e inizierà a parlargli: "Fratello, ma perché ti ho fatto questo?". L'uomo non riuscirà a trattenere le lacrime e inizierà a "inveire" contro di lui: "Io te l'avevo detto 'spostati o sparo' e tu non mi hai ascoltato".

Vahap farà anche una sorta di ammissione: "È vero, sono pazzo, molto spesso sono fuori di me. Per questo ti ho sparato, altrimenti non avrei mai fatto una cosa del genere". L'uomo mostrerà anche il suo lato più tenero: "Per favore apri gli occhi, non morire. Che faccio senza il mio fratello, io non ho nessuno a parte te". Vahap persisterà con la sua voglia di vedere il fratello in ripresa: "Alzati e di' qualcosa. Per favore apri gli occhi e non lasciarmi da solo". Abdülkadir, invece, non darà nessun cenno di miglioramento e Vahap gli dirà le ultime parole prima di andare via: "Ti prego perdonami per quello che ti ho fatto".