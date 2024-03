Abdulkadir non potrà più fare a meno di Betul e nella puntata di Terra Amara in onda sabato 9 marzo la convincerà a stare con lui. Keskin dichiarerà il suo amore alla donna quando saranno da soli: "Il mio cuore arde intensamente" le dirà durante la giornata trascorsa insieme. La donna avrà molta paura di Colak, ma riuscirà a ritagliare del tempo per il suo amante raccontando al suo compagno di dover aiutare un'amica in tribunale ad Ankara. Betul prometterà ad Abdukaldir che presto lascerà Colak per stare con lui.

La breve fuga d'amore di Abdulkadir e Betul

La grande attrazione tra Abdulkadir e Betul diventerà qualcosa di molto più importante. Presto, infatti, i due scopriranno di provare un sentimento l'uno per l'altra, ma non potranno vivere la loro storia d'amore a causa di Colak. Betul, infatti, sarà già impegnata con il ricco imprenditore a cui ha promesso di sposarlo e temerà la sua reazione. Abdulkadir non avrà la pazienza di aspettare piccoli momenti per stare con la donna che ama e quando vedrà Betul per strada ne approfitterà per fermarla. "Ho bisogno di sentirti" dirà Abdulkadir che riuscirà a convincere la giovane avvocatessa a trascorrere con lui una giornata fuori città. Betul chiamerà Colak e gli racconterà di dover restare ad Ankara per aiutare una sua amica per un processo.

La promessa di Betul al suo amante al ritorno a Cukurova

Il ricco imprenditore non sarà felice nel sapere Betul lontana da Cukurova, ma non potrà impedirle di svolgere il suo lavoro. Nel frattempo, Abdulkadir e Betul vivranno un incontro molto romantico in un ristorante sul mare. Keskin regalerà anche dei fiori alla sua amante: "Il mio cuore arde intensamente", le dirà,e Betul sarà molto felice della gentilezza di Abdulkadir.

Per i due amanti sarà molto difficile doversi separare e quando torneranno a Cukurova, Betul prometterà a Keskin che lascerà al più presto Colak per poter stare con lui alla luce del sole.

Gli amori sfortunati di Betul e la sete di potere

Betul non ha avuto molta fortuna in amore sin dal suo arrivo a Cukurova. La donna si è infatuata subito di Fikret con cui ha avuto una passione.

Il nipote di Lutfiye non ha mai ricambiato i sentimenti della donna, ma aveva accettato di sposarla per dimenticare il suo amore impossibile per Zuleyha. Betul era a un passo dal realizzare il suo sogno di sposare Fikret, ma lui l'ha lasciata in abito da sposa poco prima delle nozze, perché aveva scoperto i suoi imbrogli ai danni dell'azienda Yaman. Successivamente, la donna si è dedicata solo agli affari con Abdulkadir e ha sfruttato il potere di Colak per ottenere dei favori. Il vecchio imprenditore si è innamorato di Betul e lei, spinta da Sermin, ha accettato di sposarlo pur non amandolo e non provando nulla per lui. L'amore improvviso per Adulkadir ha riportato forti emozioni nel cuore di Betul, ma la donna è già impegnata con Colak che potrebbe ucciderla se dovesse scoprire il tradimento.