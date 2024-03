Betul acquisterà il veleno per uccidere Colak la prima notte di nozze nella puntata di Terra Amara in onda nel pomeriggio di domenica 31 marzo. Le anticipazioni rivelano che si tratta della stessa sostanza che è stata usata da Hasmet per togliere la vita a Fekeli mesi prima. Vahap andrà a prendere Sermin, sua figlia e Fusun per andare dal parrucchiere ma Abdulkadir fermerà la macchina per rapire la sua amata. Pur di impedire a suo fratello di rovinare le nozze, Vahap non esiterà a sparargli e Keskin finirà in gravi condizioni in ospedale.

Betul decisa ad uccidere Colak la prima notte di nozze

Il piano architettato alle spalle di Colak andrà avanti e Betul comprerà il veleno necessario ad uccidere suo marito la prima notte di nozze. La ragazza non darà ascolto a Sermin che proverà a fermarla, impaurita dalle conseguenze a cui l'omicidio potrebbe portare. Lo spacciatore spiegherà a Betul che la sostanza avrà effetto in pochi minuti se verrà iniettata com'era già successo con Fekeli, ma se mescolata ad una bevanda ci vorrà più di mezz'ora per uccidere Colak. Quest'ultimo, invece, si preparerà per le nozze e manderà Vahap a prendere Sermin e sua figlia per portarle dal parrucchiere. Abdulkadir non si rassegnerà all'idea che la donna che ama sposi Colak e farà di tutto per fermarla.

Keskin tenter di rapire Betul fermando l'auto di Vahap per strada.

Abdulkadir in gravi condizioni

Vahap sarà deciso a portare a termine gli ordini di Colak e non si fermerà neanche di fronte a suo fratello, tanto che gli sparerà ferendolo gravemente. Abdulkadir lotterà tra la vita e la morte e sarà portato di corsa in ospedale da Betul, in pena per la sua salute.

Nel frattempo, Lutfiye organizzerà un pranzo con gli imprenditori più in vista della città per festeggiare il suo nuovo incarico da sindaca. Per l'occasione arriverà anche Hakan che dopo aver fatto un discorso di commiato alla città comunicherà le sue dimissioni. L'uomo dirà a Zuleyha che ha ceduto le sue quote e la lascerà in pace come lei aveva chiesto.

La rivincita di Zuleyha e l'addio ad Hakan

Nelle puntate precedenti Zuleyha ha smascherato Betul davanti a tutta la città proiettando al cinema un filmato in cui la donna ha confessato i suoi reati. Hakan, invece, ha stanato il rapitore del piccolo Kerem Ali riportando il bambino da Fikret, ma non ha riconquistato la donna che ama. Zuleyha, infatti, ha chiuso i suoi rapporti con Gumusoglu chiedendogli di andare via per sempre da Cukurova. Infine, il sindaco della città è morto e al suo posto è subentrata Lutfiye.