Le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del 19 marzo riportano di una accesa discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tutto dopo che la dama chiuderà con il cavaliere che aveva deciso di conoscere dopo una sola uscita. Animi accesi anche al Trono Classico dove ci saranno dei battibecchi tra il tronista Daniele e la corteggiatrice Gaia.

Gemma chiude con un cavaliere, Tina si scaglia contro la dama

Gemma Galgani tornerà ad essere protagonista delle puntate in onda a breve su Canale 5. La dama torinese si siederà al centro dello studio per raccontare come sta andando la conoscenza con il cavaliere Marco, giunto per lei in una delle ultime registrazioni.

Gemma rivelerà di non essere rimasta colpita dal corteggiatore e deciderà pertanto di mandarlo a casa. A questo punto interverrà Tina Cipollari che si scaglierà contro Gemma, proprio come ai vecchi tempi. L'opinionista accuserà la dama torinese di non essere sincera con i cavalieri che giungono nel programma per lei. Secondo il suo parere non dovrebbe tenerli se non è attratta subito da loro, visto che farebbe solo perdere del tempo a tutti. Lo scontro tra Tina e la dama sarà piuttosto duro e andrà avanti per parecchio tempo, così come riportano gli spoiler su ciò che è stato registrato il 19 marzo.

Daniele discute con Gaia, Ida serena con Mario e Pierpaolo

Nelle nuove puntate tornerà anche la sfilata delle dame.

Al momento non si conosce il tema della sfilata ma si sa che a vincere sarà la dama Ida. Quest'ultima, almeno per una volta, passerà dei momenti sereni con entrambi i suoi corteggiatori. Nessuna litigata o incomprensione né in esterna né in studio. La tronista porterà in esterna sia Pierpaolo che Mario e come accennato, entrambe le uscite saranno tranquille.

In studio Pierpaolo e Mario non si punzecchieranno come, invece, hanno fatto nelle puntate precedenti. Qualche discussione ci sarà, invece, tra il tronista Daniele e la sua corteggiatrice Gaia. Lei si lamenterà per non essere stata portata in esterna, ma non solo. La ragazza sarà arrabbiata per il fatto che il giorno prima Daniele aveva fatto richiamare Beatriz per poterla corteggiare.

L'ex corteggiatrice di Brando si era rifiutata di rimanere.

Gemma Galgani e Tina Cipollari litigano da più di un decennio

Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani durano ormai da più di un decennio. In quest'ultima stagione le due si sono punzecchiate meno, complice il fatto che la dama torinese non è stata più al centro delle dinamiche come un tempo. Spesso negli anni, i fan di Uomini e donne si sono chiesti se queste liti tra le due donne fossero reali o solo un modo per alzare lo share. A togliere ogni dubbio è stata l'autrice del programma Raffaella Mennoia che ha assicurato che le liti sono vere. Secondo le sue parole, le due donne non vanno proprio d'accordo. Testimonianza ne è il fatto che la produzione cerca di non farle mai incontrare nel dietro le quinte.