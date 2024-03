Lunedì 18 marzo si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per condividere le anticipazioni di quello che è successo in studio nel pomeriggio. Nel corso di questa puntata, che andrà in onda tra qualche settimana, dunque, ci sarà spazio per Daniele Paudice e per la richiesta che ha fatto a Beatriz D'Orsi di diventare una sua corteggiatrice, ma la "non scelta" di Brando Ephrikian non ha accettato ed è andata via.

Novità dallo studio del 18 marzo

Dopo quasi una settimana di stop sono ricominciate le registrazioni di U&D e sul web stanno già circolando gli spoiler di quello che è accaduto ai personaggi più discussi del cast.

Questo lunedì, dunque, in studio si è parlato del ritorno agli Elios di Beatriz per rispondere ad una domanda che il nuovo tronista voleva farle: Daniele ha chiesto alla "non scelta" di Brando di rimanere per conoscerlo ma lei non ha accettato ed è andata via.

Paudice avrebbe gradito D'Orsi tra le sue corteggiatrici ma la ragazza non se l'è sentita ed è tornata a casa.

La scelta e il ritiro di Asmaa

Nell'ultima settimana il cast di U&D è un po' cambiato, sia nella sua versione classica che in quella over.

Il 12 marzo Brando ha scelto Raffaella e con lei ha lasciato il programma: dopo oltre sei mesi di dubbi, paure e ripensamenti, il tronista ha deciso di fidanzarsi con Scuotto, preferendola all'altra corteggiatrice Beatriz.

Per quanto riguarda i componenti del parterre, invece, qualche giorno fa il blogger Pugnaloni ha anticipato che Asmaa ha abbandonato la trasmissione da sola, quindi senza aver trovato una persona con la quale approfondire una conoscenza lontano dalle telecamere di Canale 5.

I recenti addii al parterre

La dama Asmaa Fares non è stata l'unica a lasciare il cast di U&D in quest'edizione senza un nuovo amore; anche i cavalieri Elio, Orfeo, Federico e Giancarlo si sono ritirati da single dopo una permanenza più o meno lunga nel parterre.

A interrompere l'avventura nel dating-show sono stati anche Roberta e Alessandro ma loro l'hanno fatto in coppia e dopo qualche mese di tira e molla. Come dimostrano i contenuti che entrambi stanno postando su Instagram in questo periodo, tra i due procede tutto a gonfie vele e le probabilità che tornino in studio al momento sembrano bassissime.

C'è un altro storico protagonista del Trono Over che la stagione 2023/2024 non l'ha neanche cominciata: si tratta di Riccardo Guarnieri, che manca dagli Elios da maggio scorso. Anche se di recente si è vociferato di un suo possibile rientro nel cast, è stato lui stesso a smentire con un messaggio social in cui ha confermato di essere fidanzato con una persona alla quale tiene tanto e che rispetta.