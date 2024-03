Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda il 1° marzo c'è stato il ritorno in studio di due ex fidanzati: Marcello Messina e Jasna Amodei si sono lasciati da poche settimane e sono riapparsi davanti alle telecamere per spiegarne i motivi. La dama e il cavaliere hanno litigato a lungo, ma quando lei ha fatto accenno ai presunti mancati momenti di intimità con l'ex, Maria De Filippi ha preferito cambiare argomento per l'imbarazzo che stavano provando in tanti nell'ascoltare quei discorsi.

Le ragioni della separazione

Dopo essersi occupata dei dubbi che Barbara nutre su Ernesto e sul perché partecipi a U&D, Maria ha accolto in studio due ex protagonisti del Trono Over.

La presentatrice ha informato i presenti del fatto che, dopo qualche mese, è finita la relazione tra Marcello e Jasna, e che entrambi hanno accettato di tornare per raccontare cosa sia successo.

La dama è apparsa molto nervosa sin da subito e il cavaliere ha ribattuto a tono alle sue frecciatine, dando vita a un litigio che ha monopolizzato tutta la seconda parte della puntata di questo venerdì.

"Avevi voglia di visibilità", ha detto Amodei per criticare la scelta dell'ex di rendere pubblica la loro rottura in alcuni video postati tra le storie di Instagram.

Il cavaliere ha risposto che tra loro c'erano tanti problemi, soprattutto caratteriali, e lei ha replicato accusandolo di non aver mai avuto un reale trasporto nei suoi confronti.

"Non aveva attrazione per me, in tre giorni non mi ha mai cercata fisicamente", ha aggiunto la donna davanti alle telecamere.

L'intervento della padrona di casa

"Io mi calmerei, basta. Non ci torniamo su", ha commentato la conduttrice di U&D mentre Jasna e Marcello discutevano in merito alla loro intimità.

Maria era in evidente imbarazzo e per questo ha preferito cambiare argomento: la dama e il cavaliere hanno ripreso posto nel parterre e Silvio si è accomodato al centro per parlare della sua frequentazione con Daniela.

La relazione tra Amodei e Messina è durata pochi mesi: i due avevano lasciato il programma insieme lo scorso dicembre e verso metà febbraio lui ha usato i social network per annunciare la rottura per incompatibilità caratteriale.

Il parere del pubblico sui social

Lo scontro tra Jasna e Marcello ha fatto discutere anche sul web, dove molti fan si sono espressi per schierarsi dalla parte di una o da quella dell'altro.

Un parere piuttosto condiviso, però, è che a entrambi non sarebbe dispiaciuto riprendere posto nel parterre, tant'è che si sono accomodati subito quando Maria li ha invitati a lasciare il centro dello studio.

"Ecco che sono rimasti, che comici", "Tutto come previsto, usciti dalla porta e rientrati dalla finestra", "Si sono affrettati a tornare per non essere dimenticati", "Che disagio", "Nemmeno i 16enni fanno così", queste sono alcune delle opinioni che gli spettatori hanno postato su X.