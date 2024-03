Eduardo deciderà di collaborare con la giustizia nelle puntate di Un posto al sole dall'1 al 5 aprile e questo potrebbe decidere le sorti della gravidanza di Clara. Le anticipazioni spiegano che invece Alberto sarà certo che la donna propenda per l'aborto e si sentirà tranquillo. Ci saranno novità per Silvia e Michele che avranno un riavvicinamento importante.

Clara verso una decisione importante, Alberto sicuro di sé

Sarà una settimana molto importante per Clara che sarà ancora indecisa sul portare o meno avanti la sua gravidanza. La donna riceverà una notizia che potrebbe cambiare il suo destino, perché Eduardo deciderà di collaborare con la giustizia.

Clara deciderà di crescere suo figlio? Le trame non lo specificano, ma è probabile che Eduardo la convinca a portare avanti la gravidanza. Nel frattempo, Alberto, ignaro di tutto, sarà sempre più sicuro che presto Clara sceglierà di abortire e tutto tornerà come prima per loro. Il giorno di Pasquetta ci sarà apprensione per Otello che non risponderà al telefono e metterà in allarme Silvia e Michele.

Silvia e Michele di nuovo molto vicini

Tra Silvia e Michele ci sarà un importante riavvicinamento e i due si renderanno conto che i sentimenti sono ancora vivi tra loro. Mentre Saviani proverà a parlare subito di quello che sta accadendo, Silvia preferirà chiudersi a riccio. La donna sceglierà di rifugiarsi nella ita di tutti i giorni e nella sua relazione con Giancarlo, provando a dimenticare quello che è successo con Michele.

Alla fine, però, Silvia si renderà conto di non poter più andare avanti nella menzogna e troverà il coraggio di affrontare l'argomento con il suo ex marito. Rossella, ignara di tutto, tornerà da Barcellona e dovrà affrontare la quotidianità da cui era scappata. La giovane dottoressa dovrà tornare a lavorare con Riccardo e la situazione non sarà per niente semplice.

A casa Del Bue, invece, Guido sarà sempre più freddo con Mariella e la situazione peggiorerà a causa della presenza ingombrante di Bice. I due coniugi sembreranno davvero arrivati ad un punto di non ritorno.

Grave crisi per Guido e Mariella: si lasceranno?

Come si evolveranno le trame? Per Silvia arriverà sicuramente il momento di prendere una decisione e non si esclude che la donna torni con Michele.

Tra i due troppe volte ci sono stati segnali di un amore mai finito. Per quanto riguarda Clara, invece, è probabile che porti avanti la sua gravidanza dopo aver parlato con Eduardo visto che lui ha deciso di collaborare con la giustizia. Infine per Guido e Mariella si farà sempre più concreta l'idea di una separazione. Nonostante la freddezza degli ultimi tempi, tuttavia, appare inverosimile una decisione così drastica visto che tra i due non è successo nulla di veramente rilevante, a parte piccole incomprensioni caratteriali.