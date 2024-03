Le nuove registrazioni di Uomini e donne sono in programma per le giornate di Pasqua e Pasquetta 2024. La conduttrice del talk show sarà operativa anche in queste due giornate di festa per registrare i nuovi appuntamenti con il talk show dei sentimenti che andranno in onda durante il mese di aprile in tv.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Ida Platano dopo che, nella registrazione precedente, aveva annunciato di voler chiudere la sua avventura e andare via senza fare alcun tipo di scelta finale, salvo poi cambiare idea e restare.

Nuove registrazioni Uomini e donne a Pasqua e Pasquetta 2024

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti non è in programma per la giornata di lunedì 1° aprile su Canale 5: al suo posto vi sarà spazio per una puntata speciale della soap opera La Promessa che coprirà buona parte del pomeriggio festivo, dalle 14:10 alle 16:45 circa.

Il talk show tornerà in onda regolarmente martedì 2 aprile ma, intanto, in queste giornate di festa ci sarà spazio per le nuove registrazioni che vedranno coinvolti i protagonisti del trono classico e quelli del trono over. A rivelarlo è stato in queste ore Lorenzo Pugnaloni.

Ida Platano al centro dell'attenzione nelle prossime registrazioni

Cosa succederà in queste nuove registrazioni?

I riflettori sono ben puntati sul percorso di Ida Platano, dato che durante le ultime riprese ha avuto dei momenti di crisi.

La tronista ha messo in discussione il proprio percorso, non sentendosi corteggiata abbastanza da Pierpaolo e Mario, annunciando di essere addirittura pronta a dire addio alla trasmissione e andare via definitivamente.

Alla fine ha cambiato idea ma, ad oggi, sono diversi i fan che dubitano sul percorso della tronista e temono che nelle prossime registrazioni di questa edizione possa riservare ancora dei colpi di scena.

Resta da capire, poi, se questa settimana ha scelto di fare delle nuove esterne con Mario e Pierpaolo ed eventualmente come sono andate.

Maria De Filippi leader del pomeriggio tv

In attesa di scoprire l'evolversi del percorso di Ida, la trasmissione di Maria De Filippi si conferma leader indiscussa degli ascolti anche durante il mese di marzo.

Con una media di oltre 2,7 milioni di telespettatori e uno share che oscilla tra il 25 e il 27% di share fisso al giorno, il tal show riesce a imporsi nella sfida auditel del pomeriggio battendo nettamente la concorrenza.

Ottimi risultati anche in streaming, dove il programma è uno degli appuntamenti più rivisti sul portale Mediaset assieme alle varie soap che popolano il palinsesto di Canale 5.