In seguito alle anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici di Maria è emerso che Marisol e Giovanni sono finiti al ballottaggio finale e quindi uno dei due allievi dovrà abbandonare il talent show definitivamente. Sui social diversi utenti hanno espresso un commento negativo perché nessuno si aspettava che uno dei due allievi fosse a rischio eliminazione: "Una pagliacciata".

Giovanni e Marisol: come sono arrivati al ballottaggio finale?

La seconda puntata del Serale di Amici 23 è stata registrata lo scorso giovedì ma andrà in onda sabato 30 marzo su Canale 5 dalle ore 21:30 circa.

Dalle anticipazioni è emerso che al termine della prima mance sono finiti al ballottaggio finale Sarah, Lucia e Nicholas e quest'ultimo è stato eliminato. Quindi ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi. Nella seconda mance invece, sono finiti al ballottaggio Lil Jolie, Gaia e Giovanni e quest'ultimo è stato eliminato in modo provvisorio: da regolamento l'allievo è dovuto andare dietro le quinte in attesa di conoscere il suo avversario. Infine nella terza mance il team Celentano-Zerbi ha deciso di sfidare la squadra Cuccarini-Lo. La prima sfida è stata persa da Mida contro Holden, Sofia ha vinto contro Petit, mentre Sarah ha sconfitto Dustin e quest'ultimo è finito al ballottaggio con Holden e Marisol.

A quel punto i tre allievi si sono sfidati fra di loro e la giuria ha deciso di Holden e Dustin poteva tornare in gara, mentre Marisol si è dovuta scontrare Giovanni.

Ballottaggio finale Giovanni verso Marisol#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 28, 2024

La reazione di alcuni utenti dal web

Intanto sui social diversi utenti hanno commentato in modo polemico l'eliminazione di uno tra Giovanni e Marisol.

Sulla pagina X di Amici News, un utente ha scritto: "Mi dispiace per Giovanni ma Marisol non può uscire". Un altro ha commentato: "No vabbè Marisol al ballottaggio finale non si può sentire. Spero non esca, anche se mi dispiace per Giovanni". "Nooooo non e possibile far uscire una come Marisol. Questo programma è sempre di più una pagliacciata", ha sbottato un utente.

Tra i vari telespettatori c'è chi ritenuto un'ingiustizia vedere nel testa a testa finale due allievi meritevoli: "Ballottaggio ingiusto". Un altro telespettatore ha commentato con rammarico: "Marisol al ballottaggio alla seconda puntata è inguardabile visto che per me lei è da finale. Questo programma sarà tutto da rivedere: dai maestri (che devono pensare di più agli allievi) ai professionisti (che non devono entrare nelle valutazioni), ai giudici, ecc. Questa cosa è surreale". Al contrario sull'eliminazione di Nicholas diversi utenti hanno esultato, poiché ritenevano che non fosse pronto per accedere al serale.