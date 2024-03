Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda ad aprile rivelano che l'attenzione si sposterà da Rossella ai suoi cari, in particolare su Otello: l'uomo, infatti, non darà più notizie di sé, mettendo in seria apprensione Silvia e Michele. Sembra che sarà proprio in questa occasione che i due finiranno per riavvicinarsi.

Nel frattempo Viola apprenderà con delusione di non poter trascorrere la Pasquetta assieme a Damiano; intanto, Raffaele, Bianca e Jimmy prepareranno un "crudele" pesce d'aprile ai danni di Renato.

Preoccupazione per Otello

Negli ultimi episodi Otello (Lucio Allocca) ha preso la decisione di tornare a Indica, mostrandosi particolarmente abbattuto. L'uomo ha espresso più volte di sentirsi anziano e superfluo, temendo che la sua presenza potesse essere solo fonte di disagio. Data la sua condizione psicologica, non sorprende che Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) opteranno per fargli visita a Indica, in modo da verificare di persona le sue condizioni.

I due si allarmeranno soprattutto quando scopriranno che Testa ha smesso di rispondere al telefono. Arrivati sul posto si troveranno però di fronte a una scoperta totalmente inaspettata. Le anticipazioni si fermano qui per quanto riguarda Otello.

Dato il contesto, sembra improbabile che possa accadere qualcosa di tragico all'uomo, anche se questa eventualità non può essere completamente esclusa.

Bisogna però prestare attenzione a un'importante rivelazione che concerne Silvia e Michele. Sembra, infatti, che i due troveranno l'occasione di riavvicinarsi molto proprio a Indica, riscoprendo di nutrire ancora sentimenti reciproci.

Le ipotesi sul futuro di Silvia e Michele

Durante il loro soggiorno a Indica, Silvia e Michele verranno travolti dalla passione. Tuttavia, subito dopo, quest'ultima sarà tormentata dal senso di colpa per aver tradito Giancarlo (Alessandro Todisco), mentre invece Saviani sembrerà propenso a riconsiderare il suo rapporto con la sua ex moglie.

Questa situazione non troverà una soluzione immediata. Inizialmente, il bancario non avrà sospetti e i due protagonisti rifletteranno sugli eventi accaduti. A quanto pare però in seguito la verità verrà fuori e perciò Silvia si troverà a dover affrontare Giancarlo.

Damiano trascorre la Pasquetta con Rosa e Manuel

Damiano (Luigi Miele) si trasferirà a casa di Rosa (Daniela Ioia) per proteggere la donna e il piccolo Manuel (Manuel D'Angelo). Viola (Ilenia Lazzarin) non potrà fare altro che accettare la nuova situazione; tuttavia, questo cambiamento non sarà facile per lei. In particolare, le nuove trame evidenziano che la giovane Bruni sarà molto delusa nello scoprire che non potrà trascorrere nemmeno la Pasquetta assieme a Damiano.

Quest'ultimo, infatti, resterà a casa con la sua ex moglie e suo figlio.

Nel frattempo a Palazzo Palladini, Raffaele (Patrizio Rispo), con la complicità di Jimmy (Gennaro De Simone) e Bianca (Sofia Piccirillo), organizzerà un pesce d'aprile ai danni di Renato (Marzio Honorato). Lo scherzo riuscirà ma, in seguito, Giordano dovrà fare i conti con una piccola rappresaglia da parte di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Viola (Ilenia Lazzarin).