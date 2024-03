Colak chiederà la mano di Betul nella puntata di Terra Amara in onda nel pomeriggio di domenica 31 marzo. Le anticipazioni raccontano che, appresa la notizia, Abdulkadir si precipiterà dalla sua amata per convincerla a scappare con lui, ma lei sarà decisa ad andare avanti con il suo piano. Zuleyha, invece, resterà sulla sua posizione e continuerà a rifiutare Hakan, tant'è che l'uomo venderà le sue quote al signor Hikmet.

L'ultimo tentativo di Abdulkadir per scappare con Betul

Il piano di Betul e Sermin per ottenere l'eredità di Colak procederà a gonfie vele.

L'avvocatessa rimprovererà il suo fidanzato per non averla difesa con Zuleyha, che l'ha sbugiardata al cinema davanti a tutta la città. Betul si fingerà offesa per spronare Colak a chiedere la sua mano e il suo atteggiamento porterà i frutti sperati. Hasmet si recherà a casa di Sermin con un mazzo di fiori, pronto a fare la proposta di matrimonio. Betul accetterà l'anello del suo fidanzato e la madre acconsentirà al matrimonio, con la promessa che si svolga il prima possibile. La notizia delle nozze imminenti si spargerà in poco tempo e arriverà anche alle orecchie di Abdulkadir, che non sopporterà l'idea di vedere la sua amata sposare un altro. Keskin si precipiterà da Betul per convincerla a scappare con lui, ma la donna non avrà nessuna intenzione di rinunciare al denaro di Colak.

L'addio di Hakan all'azienda di Zuleyha

Tra Zuleyha e Hakan la situazione sembrerà irrisolvibile, nonostante lui abbia provato a spiegarle perché non ha potuto svelarle la sua vera identità. Gumusoglu manderà persino il suo capo a parlare con Zuleyha per dimostrarle con dei documenti che Hakan è stato costretto a mentirle. La signora di Cukurova non riuscirà ugualmente a fidarsi di Hakan e non gli darà nessuna speranza di cambiamento.

Vista la decisione della donna, Hakan si arrenderà e venderà le sue quote dell'azienda Yaman al signora Hikmet. Nel frattempo proseguiranno i battibecchi tra Fadik e Cevriye, che non riusciranno ad andare d'accordo e avranno modi diversi di lavorare in cucina. La cugina di Rasit verrà a sapere che Sermin ha accettato di dare in sposa la figlia a Colak e andrà a bussare alla porta della donna con una scusa.

Fingendo di avere bisogno di un po' di olio, la cuoca andrà a curiosare a casa di Betul.

Nelle puntate precedenti Sermin e Betul hanno visto in Colak la soluzione ai loro problemi economici. Le due donne hanno architettato un piano per spingere il ricco imprenditore a chiedere la mano di Betul per diventarne l'unica erede. Secondo il piano Betul metterà fine alla vita del marito subito dopo le nozze, usando un veleno, per appropriarsi delle sue ricchezze.