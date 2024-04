Una frase che Mew ha postato sul suo account X l'11 aprile ha attirato l'attenzione dei fan di Amici perché potrebbe essere una frecciatina, neppure troppo velata, nei confronti del programma e di quello che sta succedendo con Gaia negli ultimi giorni. L'ex allieva si è detta incredula per una situazione che non ha specificato, ma sui social c'è chi è convinto che si riferisse al caso della ballerina che è rimasta in gara nonostante un infortunio e grazie a una sostituzione temporanea.

Il commento che fa discutere

Gaia è stata sostituita da Aurora e tra il pubblico di Amici impazzano malcontento e proteste.

Il fatto che l'allieva sia ancora in gara pur non ballando non piace a molti spettatori e anche alla maggior parte dei ragazzi che stanno partecipando al serale.

Una frase che Mew ha postato su X la sera dell'11 aprile, inoltre, ha attirato l'attenzione di chi segue il talent show e ha pensato a una sua possibile frecciatina nei confronti del caso che è sulla bocca di tutti da diversi giorni.

"Incredula per la situazione sotto molti punti di vista", è questo il messaggio che la cantante ha pubblicato sui social network e che tanti hanno interpretato come una presa di posizione nei riguardi del programma e di chi ha accettato che Gaia rimanesse in gioco grazie a una sostituta.

I pareri degli spettatori

Sotto al messaggio che Mew ha postato su X si possono trovare i commenti di chi pensa che la sua incredulità sia per quello che sta succedendo ad Amici nell'ultimo periodo.

"Se ti riferisci ad Amici, ormai hanno toccato il fondo sotto molti punti di vista", "Menomale che sei scappata da lì, per carità", "Anche noi siamo increduli sia per la proposta sia che Gaia l'abbia accettata", "Da quando sei uscita tu il programma è andato a rotoli, meccanismi assurdi messi in atto per far arrivare in finale chi vogliono loro", "Idem, è tutto assurdo", "Vogliamo sapere la tua", "Parla di Gaia sicuro", "Ti riferisci al circo da cui sei scappata?", "Tutto surreale", queste sono alcune delle opinioni che i fan hanno scritto sui social.

La protesta in casetta

Mew non ha chiarito se il suo sfogo era davvero rivolto a Gaia e a quello che sta succedendo nella scuola di recente, ma sui social network sono in tanti a pensare che questa situazione non sarebbe né giusta né rispettosa nei confronti degli altri ragazzi in gara.

Quasi tutti gli allievi di Amici si sono detti contrari alla sostituzione temporanea della ballerina: Mida, Marisol, Dustin, Sofia e Petit si sono esposti definendo il tutto insensato e scorretto.

La diretta interessata non ha gradito le critiche dei compagni e ha detto loro che avrebbero dovuto dimostrare più empatia e affetto in un momento così difficile per lei.