Sheila andrà a trovare Deacon per congratularsi con lui nelle ultime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che i due ricorderanno i tempi passati e Sharpe sarà molto sospettoso per la nuova storia d'amore tra Sheila e Spencer "La tua relazione con Bill è vera?" chiederà Sharpe alla sua amica che gli dirà di provare dei sentimenti sinceri per Spencer. Deacon continuerà ad avere dubbi, ma non potrà fare altro che augurare a Sheila di essere felice come spera.

Il ritorno di Sheila al Giardino da donna libera

Dopo aver sorpreso Hope con la bellissima notizia di avere acquistato Il Giardino, Deacon rivedrà Sheila.

Sharpe sarà molto felice di poter riabbracciare la donna che è stata la sua amica e amante per tanti mesi, ma vorrà capire di più sul suo rapporto con Bill. Deacon si congratulerà con Sheila per essere tornata in libertà grazie all'aiuto di Bill e le domanderà come abbia fatto a manipolare un uomo così intelligente. La signora Carter sarà evasiva e si limiterà a spiegare che lei adesso vive a casa di Spencer ed è felice. "La tua relazione con Bill è vera?" chiederà Deacon, e Sheila gli racconterà com'è andata. La donna dirà che ha incontrato Bill al bar e che hanno parlato per tutta la notte. In quell'occasione, entrambi hanno scoperto di avere molte cose in comune, soprattutto il bisogno d'amore.

Sheila rivelerà di provare dei veri sentimenti per Bill e che spera di vivere il resto della sua vita insieme a lui.

Sheila chiuderà la sua relazione con Deacon

Deacon sarà perplesso di fronte alle parole di Sheila, anche perché non capirà come possa aver scelto un uomo come Bill dopo di lui. Sheila lo rassicurerà, dicendo che regge benissimo il confronto con Spencer, ma lui resterà dubbioso.

Deacon continuerà a pensare che Sheila abbia in mente un piano, ma lei lo smentirà. La signora Carter ricorderà con affetto i momenti trascorsi con lui ma terrà a precisare che lo considera un capitolo chiuso. Dopo aver chiarito la sua posizione, spiegherà di essere passata al Giardino solo per congratularsi con il nuovo proprietario, ma darà l'idea di essere davvero concentrata su Bill.

La passione e l'amicizia tra Sheila e Deacon

Anche se le trame non entrano nello specifico, sembra chiaro che Sheila abbia ricompensato generosamente Deacon per il suo aiuto. Grazie al denaro ricevuto, il padre di Hope ha potuto rilevare il locale in cui lavorava e migliorare di molto la sua posizione. Quando tutti erano contro di lei, Sharpe è stato l'unico che ha accolto Sheila nella sua casa, anche se in un primo momento è stato quasi costretto da lei. La signora Carter ha sedotto Deacon dopo essersi camuffata e quando lui l'ha riconosciuta era ormai troppo tardi. Dopo le prime esitazioni, tuttavia, Sharpe ha aiutato Sheila fino alla sua ultima fuga e per molto tempo è stato anche l'unico a sapere che la donna non era morta ma era ancora viva.